Carlos Antonio Vélez exaltó la convocatoria de la Selección Colombia: “Esta está mejor”

Para nadie es un secreto que Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más críticos al momento de estudiar las convocatorias de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que en oportunidades anteriores el combinado nacional llamaba jugadores sin ritmo y con un pasado poco favorable en el combinado nacional, haciendo que el reconocido periodista lanzara fuertes dardos contra el cuerpo técnico y jugadores.

Sin embargo, en la convocatoria que se dio a conocer este jueves 9 de noviembre, Carlos Antonio Vélez se mostró un poco más a gustó, teniendo en cuenta que salieron jugadores que tenían un bajo rendimiento con la camiseta del equipo nacional y fueron llamados otros que comienza a ser la sangre nueva del equipo tricolor.

Por medio de su cuenta personal en X (antiguamente llamada Twitter), Carlos Antonio Vélez fue contundente con sus palabras, y aunque no dijo mucho, dejó ver que se siente conforme con los jugadores convocados por Néstor Lorenzo para los juegos de la Selección Colombia contra Brasil y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Esta está mejor… faltan jugadores, pero varios de los que sobraban ya no están”, fueron las palabras del reconocido periodista sobre la lista de 26 jugadores que dio a conocer Néstor Lorenzo para los juegos de la Selección Colombia en las últimas fechas de Eliminatoria del 2023.

Cabe mencionar que uno de los jugadores que siempre criticó Carlos Antonio Vélez y que no fue llamado en esta oportunidad fue Wilmar Barrios, quien en las pasadas fechas de Eliminatorias no tuvo su mejor rendimiento, por lo que se deduce que fue un factor por la que no fue llamado para la fecha cinco y seis del torneo continental.

Esta está mejor.. faltan jugadores pero varios de los que sobraban ya no están!CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA DE MAYORES – FECHA 5 Y 6 DE LAS CLASIFICATORIAS CONMEBOL A LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™ 2026 – Federación Colombiana de Futbol https://t.co/k0Nsq4XpM1 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 9, 2023

Novedades de la Selección Colombia

Sin ninguna duda, una de las grandes sorpresas que se dio en la tercera convocatoria de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas es la inclusión a la lista de seleccionados de Jaminton Campaz, quien ha tenido una destacable presentación en Rosario Central (Argentina) y se ha convertido en el hombre gol de Miguel Ángel Russo.

Además de la inclusión de Jaminton Campaz, también se destaca el regreso de Jefferson Lerma, Jhon Córdoba, Daniel Muñoz, Luis Sinisterra y Jhon Lucumi, quienes vuelven a vestir la camiseta del combinado nacional tras molestias físicas que les impidieron a los deportistas estar en la pasada fecha de Eliminatorias.

La gran ausencia de la Selección Colombia es sin ninguna duda la de Radamel Falcao García, quien ha tenido varios minutos en el Rayo Vallecano, pero que, lastimosamente, no le alcanzó para recibir su primer llamado en la convocatoria de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

