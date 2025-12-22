Golpe a las finanzas criminales: ocupan 431 bienes en el país

En una ofensiva nacional contra las economías ilícitas, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la ocupación de 431 bienes vinculados a organizaciones narcotraficantes, estructuras delincuenciales y grupos armados organizados en nueve departamentos del país.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea mediante siete intervenciones operacionales de extinción del derecho de dominio, afectando patrimonios construidos a través de delitos como narcotráfico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y minería ilegal.

Los bienes, avaluados en $445.115 millones, estaban ubicados en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, y fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Golpes a estructuras criminales de alto impacto

Uno de los resultados más significativos se registró en Antioquia, donde en Medellín y los municipios de Amalfi, Campamento y Sabaneta se impusieron medidas cautelares sobre 264 bienes, entre fincas, viviendas, edificios, un hotel, vehículos, sociedades y más de 200 semovientes, con un avalúo cercano a los $375.000 millones. Estos activos pertenecían a la red liderada por alias “Horqueta”, comandante del Frente Capitán Mauricio del ELN, dedicada a la explotación ilícita de oro.

En Urabá y el área metropolitana del Valle de Aburrá fueron ocupados 81 bienes, valorados en más de $23.166 millones, asociados a alias “Cholo Banano”, narcotraficante al servicio del Clan del Golfo.

De igual forma, en Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño se afectaron 13 bienes de cabecillas del Estado Mayor Central, utilizados como laboratorios de cocaína, depósitos de armas y centros logísticos.

En Pereira (Risaralda), las autoridades impusieron medidas cautelares sobre cinco bienes pertenecientes al entorno familiar de alias “Viejo, May o Lalo”, cabecilla del grupo delincuencial Cordillera, dedicado al microtráfico cerca de colegios y zonas comerciales.

También se reportaron afectaciones patrimoniales en Valle del Cauca y Quindío contra una red liderada por alias “Valentina”, involucrada en lavado de activos bajo el esquema de “pitufeo”, así como en Antioquia y Cartagena contra cabecillas de La Oficina de Envigado, organización que ejerce control sobre gran parte de los combos delincuenciales de Medellín.

Finalmente, en el municipio de El Dovio (Valle del Cauca) fueron ocupados 37 bienes del GAO residual Comando de Frontera, utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos ilícitos y ocultamiento de material bélico.

Las autoridades destacaron que esta ofensiva representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico, la minería ilegal y las estructuras armadas, al interrumpir sus redes de abastecimiento, lavado de activos y expansión territorial.

La Policía Nacional reiteró que estas acciones hacen parte de una estrategia permanente para debilitar las economías ilícitas y fortalecer la seguridad ciudadana y territorial en el país.