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Carlos Queiroz habló previo a su duelo con la Selección Colombia: "Empieza el verdadero Mundial"

El técnico portugués, quien dirigió a Colombia durante varios meses, estará al frente de Ghana en el partido de los dieciseisavos de final.

Carlos Queiroz técnico de Ghana en el Mundial
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 28 de 2026
03:55 p. m.
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El viernes 3 de julio, la Selección Colombia tendrá su próximo partido en la Copa del Mundo de 2026, donde se estará enfrentando a Ghana en la fase de dieciseisavos de final, luego de terminar en el primer lugar de su grupo con 7 puntos.

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Para este compromiso, el combinado nacional deberá enfrentarse a un viejo conocido. Se trata del técnico portugués Carlos Queiroz, quien dirige al equipo africano y estuvo al frente de Colombia entre 2019 y 2020 y denunció irregularidades en la forma en la que se dio su salida del cargo.

¿Qué dijo Carlos Queiroz tras clasificar a la siguiente ronda del Mundial?

Tras perder contra Croacia en la tercera fecha de la fase de grupos, Ghana se clasificó como una de las mejores terceras. Superaron a Panamá por la mínima diferencia y con un heroico empate contra Inglaterra, aseguraron su puesto entre los mejores 32 del Mundial.

Queiroz habló en la rueda de prensa posterior al compromiso, en donde cuestionó la ampliación de cupos en las Copas del Mundo y aseguró que a partir de esta fase de eliminación directa, es cuándo empezaría el "verdadero mundial".

El campeonato Mundial, el verdadero Mundial, comienza en el próximo partido. La fase de grupos es un calentamiento para la clasificación. Como les dije hoy a mis chicos, la clasificación no es el destino final. La clasificación es solo una garantía de estar en esta etapa de la competición.

Sobre lo que serán los enfrentamientos de eliminación directa, comentó. "Todos deben darlo todo y entregarse por completo. Y jugar la fase eliminatoria con ese espíritu de entretenimiento, drama y emoción", señaló.

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