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🔴EN VIVO🔴 Sudáfrica 0 vs. Canadá 0, en el inicio de los dieciseisavos del Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

¡Se juega el primer partido de los dieciseisavos de la Copa del Mundo! Conéctese con todas las emociones.

Nicolás Forero

junio 28 de 2026
11:28 a. m.
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Sudáfrica y Canadá son las dos selecciones que le dan inicio a los dieciseisavos del Mundial 2026.

El partido se jugará este domingo 28 de junio, en el Estadio Los Ángeles, situado en Inglewood, Estados Unidos, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

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La selección que consiga la victoria avanzará a los octavos de final, mientras que la que pierda le dirá adiós a la competencia.

Además, en el caso de que el empate persista durante los 90 minutos, habrá alargue e, incluso, penales.

¿Cómo llega Sudáfrica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Sudáfrica se clasificó a los dieciseisavos de la Copa del Mundo tras ser segunda del grupo A.

Los africanos perdieron 2-0 con México en el debut, pero, posteriormente, empataron 1-1 con República Checa y le ganaron 1-0 a Corea del Sur.

Fue así como sumaron 4 puntos y superaron en la tabla de posiciones a los europeos y los asiáticos.

El panorama en ese grupo finalizó exactamente así:

  1. México: 9 puntos (+6).
  2. Sudáfrica: 4 puntos (-1).
  3. Corea del Sur: 3 puntos (-1).
  4. República Checa: 1 punto (-4).

¿Cómo llega Canadá a los dieciseisavos del Mundial 2026?

Al igual que Sudáfrica, Canadá también sumó 4 puntos en la fase de grupos y quedó segunda.

Los canadienses, que son uno de los anfitriones del Mundial, hicieron parte del grupo B junto a Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina.

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En el primer partido, empataron 1-1 con los bosnios, en el segundo golearon 6-0 a Catar y en el tercero perdieron 2-1 con Suiza, la líder del grupo.

Las posiciones exactas del grupo B tras la tercera fecha fueron las siguientes:

  1. Suiza: 7 puntos (+4).
  2. Canadá: 4 puntos (+5).
  3. Bosnia y Herzegovina: 4 puntos (-1).
  4. Catar: 1 punto (-8).
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