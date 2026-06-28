🔴EN VIVO🔴 Sudáfrica 0 vs. Canadá 0, en el inicio de los dieciseisavos del Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO
¡Se juega el primer partido de los dieciseisavos de la Copa del Mundo! Conéctese con todas las emociones.
Nicolás Forero
11:28 a. m.
Sudáfrica y Canadá son las dos selecciones que le dan inicio a los dieciseisavos del Mundial 2026.
El partido se jugará este domingo 28 de junio, en el Estadio Los Ángeles, situado en Inglewood, Estados Unidos, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).
La selección que consiga la victoria avanzará a los octavos de final, mientras que la que pierda le dirá adiós a la competencia.
Además, en el caso de que el empate persista durante los 90 minutos, habrá alargue e, incluso, penales.
¿Cómo llega Sudáfrica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
Sudáfrica se clasificó a los dieciseisavos de la Copa del Mundo tras ser segunda del grupo A.
Los africanos perdieron 2-0 con México en el debut, pero, posteriormente, empataron 1-1 con República Checa y le ganaron 1-0 a Corea del Sur.
Fue así como sumaron 4 puntos y superaron en la tabla de posiciones a los europeos y los asiáticos.
El panorama en ese grupo finalizó exactamente así:
- México: 9 puntos (+6).
- Sudáfrica: 4 puntos (-1).
- Corea del Sur: 3 puntos (-1).
- República Checa: 1 punto (-4).
¿Cómo llega Canadá a los dieciseisavos del Mundial 2026?
Al igual que Sudáfrica, Canadá también sumó 4 puntos en la fase de grupos y quedó segunda.
Los canadienses, que son uno de los anfitriones del Mundial, hicieron parte del grupo B junto a Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina.
En el primer partido, empataron 1-1 con los bosnios, en el segundo golearon 6-0 a Catar y en el tercero perdieron 2-1 con Suiza, la líder del grupo.
Las posiciones exactas del grupo B tras la tercera fecha fueron las siguientes:
- Suiza: 7 puntos (+4).
- Canadá: 4 puntos (+5).
- Bosnia y Herzegovina: 4 puntos (-1).
- Catar: 1 punto (-8).