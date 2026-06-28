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"No pudimos": Roberto Martínez, director técnico de Portugal, también rompió el silencio sobre Colombia

El director técnico de Portugal exaltó el rendimiento de la Selección Colombia en la tercera fecha de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 28 de 2026
01:03 p. m.
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La Selección Colombia jugó un partidazo vs. Portugal, pero, debido a la 'performance' magistral del arquero Diogo Costa, no pudo pasar del 0-0.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo no solo superaron a los portugueses en remates, sino que también en la posesión del balón.

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Por lo tanto, Roberto Martínez, el director técnico de Portugal, habló del nivel de la Selección Colombia en la rueda de prensa. ¿Qué dijo exactamente?

Roberto Martínez, director técnico de Portugal, exaltó a la Selección Colombia

"No, sorprenderme no, es verdad que ya sabíamos el nivel de esta Colombia. El partido amistoso que tuvo contra España, en Inglaterra, fue bueno para apreciar la gran capacidad que tiene este equipo para tomar riesgos, jugar en situaciones de uno contra uno, abrir los partidos y llevarlos donde quiere. No fue una sorpresa", comenzó afirmando Roberto Martínez.

"Nos costó mucho intentar llevar el partido a donde nosotros podemos controlar el juego. Tenemos jugadores de altísima calidad en la posesión como Vitinha, pero no pudimos llevar el juego para poder utilizar su talento personal. No nos sorprendió para nada y yo creo que son partidos, como ya vimos contra Argentina, que son muy competitivos. Colombia utiliza los aspectos que mencioné y a nosotros nos prepara. Además, también diría que el profe Néstor Lorenzo afirmaría lo mismo porque su equipo está más preparado después de este partido que tuvimos", añadió.

¿Cuáles son los rivales de Colombia y Portugal en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Portugal jugará el jueves 2 de julio vs. Croacia, en el Estadio Toronto, a las 6:00 de la tarde.

Mientras tanto, Colombia enfrentará el viernes 3 de julio a Ghana, en el Estadio Kansas City.

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Los portugueses empataron dos partidos en la fase de grupos (vs. Congo y Colombia) y le ganaron 5-0 a Uzbekistán.

Por su parte, Colombia venció a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de empatar con Portugal.

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