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Los famosos que estuvieron presentes en Miami para ver el partido de Colombia y Portugal

Actores, cantantes, deportistas e influenciadores hicieron parte del ambiente que rodeó el partido más esperado de la fase de grupos del Mundial.

Noticias RCN

junio 28 de 2026
03:25 p. m.
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El partido entre Colombia y Portugal no solo llamó la atención por lo ocurrido en la cancha, sino también por la presencia de varias figuras reconocidas que asistieron al estadio para apoyar a sus selecciones. Actores, músicos, deportistas e influenciadores fueron vistos en las tribunas, convirtiéndose en tendencia durante y después del encuentro.

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Desde los primeros minutos del compromiso, Juliana Velásquez fue una de las protagonistas entre el público cuando comenzó a sonar el himno nacional. También estuvo presente Georgina Rodríguez, quien acompañó el partido para apoyar a Cristiano Ronaldo desde la tribuna.

¿Qué famosos estuvieron en el partido entre Colombia y Portugal?

Entre los asistentes también destacó Jimmy Butler, estrella de la NBA, quien apareció con la camiseta de la Selección Colombia. Su presencia llamó la atención de los aficionados, al igual que la del cantante Ryan Castro, quien se encontraba acompañado del cantante mexicano Peso Pluma.

Otro de los momentos destacados fue la presencia de los actores de Hollywood como Matt Damon y el colombiano John Leguizamo, quienes disfrutaron del partido desde la tribuna mientras alentaban a la Selección Colombia de principio a fin.

¿Qué otras celebridades asistieron al Colombia vs. Portugal?

El grupo de invitados también incluyó a Dim, integrante de Piso 21; Daniela Arciniegas, Lucho Sierra, Luisa Fernanda W, La Segura y Julián Pinilla, conocido como "el de la ruana". Todos hicieron parte del ambiente que rodeó el compromiso y fueron vistos entre los asistentes.

La presencia de estas figuras convirtió las tribunas en uno de los grandes focos de atención del encuentro. Según la información suministrada, Miami estuvo pintado de amarillo, azul y rojo, con un estadio lleno de colombianos que apoyaron a la Selección Colombia a todo pulmón durante el partido.

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