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Julián Álvarez estaría sufriendo de depresión

El delantero argentino se ha ausentado de tres entrenamientos con su club, Atlético de Madrid, y su futuro sigue siendo una incógnita.

Julián Álvarez tendría depresión.
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
04:48 p. m.
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El atacante argentino Julián Álvarez ha sido, sin duda, el tema más mencionado por la prensa deportiva en España y el resto de seguidores del 'deporte rey' en el mundo.

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A raíz de las polémicas que se han generado sobre su futuro y la negativa del Atlético de Madrid de venderlo al FC Barcelona, según un importante medio español, Álvarez habría presentado un diagnóstico médico a su actual club en el cual se afirma que estaría sufriendo de depresión.

El jugador, que fue figura en el Mundial de la FIFA 2026, no se ha presentado a los últimos tres entrenamientos con los 'colchoneros' y desde el club aluden su ausencia a una indisposición del jugador, pero el consejero del club asegura que está pasando por una situación muy difícil, por lo que su salud mental podría estar afectada.

Atlético de Madrid mantiene su postura de no negociar con Barcelona

En un comunicado emitido por el club de Madrid, afirman su postura de no negociar el paso de Julián Álvarez al Barcelona, ya que, según el club, el equipo 'catalán' no cumplió con los requisitos de iniciar una negociación de forma ética y profesional y con respeto entre clubes.

"El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos", declaró el club en su comunicado, dando por sentado que el argentino permanecerá en el Atlético de Madrid para esta temporada.

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Simeone quiere contar con Julián Álvarez

En conferencia de prensa previa al juego entre Sevilla y Atlético de Madrid, el entrenador 'rojiblanco' Diego Simeone ha confirmado que, aunque la situación es clara respecto a la posición del club, quiere que Julián siga siendo importante para el club. "Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros", señaló el entrenador.

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