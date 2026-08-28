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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de agosto de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 28 de agosto de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de agosto de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
09:31 p. m.
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La Lotería de Medellín realizó este viernes 28 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, una jornada esperada por miles de jugadores que compraron su billete con la ilusión de quedarse con el premio mayor.

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Como ocurre cada semana, los participantes deben revisar con atención tanto el número ganador como la serie para confirmar si lograron llevarse alguno de los premios entregados durante la noche.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy28 de agosto de 2026

El sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 28 de agosto de 2026 dejó como ganador del premio mayor el siguiente resultado:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX.
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El premio mayor de la Lotería de Medellín es de $16.000 millones, convirtiéndose en uno de los sorteos más atractivos para los jugadores en Colombia.

Además del premio principal, el plan de premios incluye diferentes secos millonarios, por lo que es recomendable revisar el billete completo antes de descartarlo. Incluso si el número adquirido no coincide exactamente con el premio mayor, puede existir la posibilidad de obtener otro reconocimiento contemplado dentro del sorteo.

Los jugadores también deben verificar las aproximaciones y demás premios establecidos oficialmente por la lotería.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Si acertó alguno de los resultados de la Lotería de Medellín del 28 de agosto, el siguiente paso es conservar el billete en buenas condiciones y verificar la información únicamente a través de los canales oficiales.

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Para reclamar un premio es indispensable presentar el billete original y cumplir con los requisitos establecidos según el monto ganado. Los premios también están sujetos a las retenciones contempladas por la legislación colombiana.

Por seguridad, se recomienda no entregar el billete a terceros ni publicar fotografías en las que sean visibles todos sus datos.

La Lotería de Medellín realiza tradicionalmente sus sorteos los viernes en la noche, ofreciendo cada semana una nueva oportunidad para quienes prueban suerte con sus números favoritos.

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