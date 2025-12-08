CANAL RCN
Salud y Bienestar

Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja

La actividad se ha popularizado en los últimos años a raíz de la interacción que promueven estos espacios.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los años más recientes se ha popularizado el running como una de las prácticas más comunes, entre los jóvenes, con la que han buscado reemplazar algunos de los espacios más típicos para relacionarse e interactuar. No obstante, se han desarrollado algunos mitos que podrían interferir en la práctica física y que varían según los objetivos de cada persona.

Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares
RELACIONADO

Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares

¿Qué es el running?

El running es una disciplina en la que se practica la carrera continua que, en principio, puede ejecutar cualquier persona y que se realiza al aire libre. Son varios los beneficios físicos que se pueden obtener a través de esta práctica, tales como el fortalecimiento de los huesos, mejor control del peso corporal, reducción de la celulitis, tonifica los músculos y ayuda con el descanso.

Así mismo, también se le atribuyen beneficios mentales como el aumento del autoestima, combate el estrés, la ansiedad y coopera a aumentar el relacionamiento entre personas que comparten un mismo objetivo.

Mitos sobre el running

Según el Centro de Medicina Deportiva The Woodlands, algunos temas relacionados con el estiramiento previo y la alimentación e indumentaria han sido factores de discusión entre algunos fanáticos del deporte. Varios de los mitos más populares que han surgido, alrededor de dicha práctica, son:

  • Consumir más carbohidratos: aumentar el consumo de pasta se ha convertido en una tradición entre los deportistas, momentos previos a una carrera. Sin embargo, según los especialistas, este alimento podría generar sensaciones de pesadez y malestar. Por esto, no se recomienda consumir alimentos pesados como la pasta ya que se podría reemplazar por el banano.
  • Correr descalza: una de las prácticas que más se han popularizado es la de realizar running sin zapatillas. No obstante, los expertos sugieren evitar esto, pues correr sin calzado elimina el soporte y la amortiguación que proporcionan las zapatillas
  • Largas distancias: empezar en el mundo del running es un reto que los novatos están dispuestos a asumir. Sin embargo, es importante realizar entrenamientos y calentamientos que permitan ir avanzado en las distancias, de manera paulatina.
Terapia de electrochoque: una discutida práctica que podría borrar recuerdos
RELACIONADO

Terapia de electrochoque: una discutida práctica que podría borrar recuerdos

Clubes de running

Lejos de centrarse en los beneficios deportivos, hoy en día las personas están utilizando esta práctica para lograr relacionarse y abrir su círculo social. De esta manera, algunas personas han manifestado que dichos grupos podrían ser considerados como las nuevas apps de citas en las que se logra seleccionar a la persona que más se ajuste a las necesidades de cada sujeto.

La popularidad de estos grupos de interacción también ha despertado el interés por llevar la práctica a otro escenario, fuera de lo convencional, mientras se amplía el espectro de la actividad al llevarlo a la jornada nocturna.

Sin duda alguna, las nuevas generaciones han optado por utilizar frescas y novedosas formas de interacción, mientras se prioriza el contacto, la salud mental y los beneficios físicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares

Enfermedades

Terapia de electrochoque: una discutida práctica que podría borrar recuerdos

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta: millonaria cifra

El legado de Falcao, en venta: la millonaria cifra que se pide por los balones de sus goles con Millonarios.

Cartagena

Capturan en Cartagena a presunto sicario vinculado en un doble homicidio

Alias El Frenyel, de 22 años, habría participado en el asesinato de dos personas el pasado 31 de julio.

Miguel Uribe

La UE hizo un contundente llamado a Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe

Dólar

Dólar hoy en Colombia 12 de agosto de 2025: así abrió este martes

Masterchef Celebrity Colombia

¿Enemistad en la cocina?: Valentina y Michelle se disgustan durante el reto en MasterChef