Tres mitos sobre el running, la actividad de moda para encontrar pareja

En los años más recientes se ha popularizado el running como una de las prácticas más comunes, entre los jóvenes, con la que han buscado reemplazar algunos de los espacios más típicos para relacionarse e interactuar. No obstante, se han desarrollado algunos mitos que podrían interferir en la práctica física y que varían según los objetivos de cada persona.

¿Qué es el running?

El running es una disciplina en la que se practica la carrera continua que, en principio, puede ejecutar cualquier persona y que se realiza al aire libre. Son varios los beneficios físicos que se pueden obtener a través de esta práctica, tales como el fortalecimiento de los huesos, mejor control del peso corporal, reducción de la celulitis, tonifica los músculos y ayuda con el descanso.

Así mismo, también se le atribuyen beneficios mentales como el aumento del autoestima, combate el estrés, la ansiedad y coopera a aumentar el relacionamiento entre personas que comparten un mismo objetivo.

Mitos sobre el running

Según el Centro de Medicina Deportiva The Woodlands, algunos temas relacionados con el estiramiento previo y la alimentación e indumentaria han sido factores de discusión entre algunos fanáticos del deporte. Varios de los mitos más populares que han surgido, alrededor de dicha práctica, son:

Consumir más carbohidratos: aumentar el consumo de pasta se ha convertido en una tradición entre los deportistas, momentos previos a una carrera. Sin embargo, según los especialistas, este alimento podría generar sensaciones de pesadez y malestar. Por esto, no se recomienda consumir alimentos pesados como la pasta ya que se podría reemplazar por el banano.

Correr descalza: una de las prácticas que más se han popularizado es la de realizar running sin zapatillas. No obstante, los expertos sugieren evitar esto, pues correr sin calzado elimina el soporte y la amortiguación que proporcionan las zapatillas

Largas distancias: empezar en el mundo del running es un reto que los novatos están dispuestos a asumir. Sin embargo, es importante realizar entrenamientos y calentamientos que permitan ir avanzado en las distancias, de manera paulatina.

Clubes de running

Lejos de centrarse en los beneficios deportivos, hoy en día las personas están utilizando esta práctica para lograr relacionarse y abrir su círculo social. De esta manera, algunas personas han manifestado que dichos grupos podrían ser considerados como las nuevas apps de citas en las que se logra seleccionar a la persona que más se ajuste a las necesidades de cada sujeto.

La popularidad de estos grupos de interacción también ha despertado el interés por llevar la práctica a otro escenario, fuera de lo convencional, mientras se amplía el espectro de la actividad al llevarlo a la jornada nocturna.

Sin duda alguna, las nuevas generaciones han optado por utilizar frescas y novedosas formas de interacción, mientras se prioriza el contacto, la salud mental y los beneficios físicos.