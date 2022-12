"¿Y dónde está la sexta estrella, 'Ney'?": los memes no perdonan la eliminación de Brasil

Sí, ya la brecha se va estrechando y las sorpresas son cada vez más posibles, pero sin duda el gran, gran bombazo del Mundial de Catar 2022 es la eliminación de la Selección de Brasil en cuartos de final a manos de Croacia.

Muy pocos lo esperaban, la 'canarinha' venía mostrando un nivel altísimo de fútbol y era la gran candidata a levantar el título, pero un planteo táctica magistral por parte de los croatas y un despliegue y entrega descomunal en cancha, les dio el empate en la agonía del tiempo extra y la posterior victoria en tanda de penales, en la que el arquero Livakovic volvió a ser el héroe.

Con esto, Brasil volvió a quedarse en cuartos de final de un Mundial, tal como ocurrió en Rusia 2018, a la que llegó como candidata junto a Francia, pero fue eliminado en la misma instancia que ahora por Bélgica.

Un penal de Rodrygo atajado por Likacovic y un remate de Marquinhos que se estrelló en el palo, fueron condenatorios para la 'verdeamarela', que se había puesto en ventaja en el marcador con un golazo de Neymar en el primer tiempo extra. Luego, en finalizando la prórroga, Petkovic definió para empatar el encuentro en los 120 minutos.

La eliminación brasileña ha desencadenado un sin fin de burlas y memes en redes sociales, en especial por parte de fanáticos argentinos, que celebran la derrota de su acérrimo rival, esperando que no les suceda lo mismo en minutos frente a Países Bajos.

La confianza desbordada que había en Brasil para levantar el título de Catar 2022 es ahora un manjar para los argentinos, croatas y aficionados de otros países ahora que los dirigidos por Tite cayeron eliminados. Incluso, diarios 'cariocas', como Lance, ya estaban realizando encuestas de las mejores opciones estéticas del escudo de la selección con la hipotética sexta estrella mundial.

The real reason why Brazil lost pic.twitter.com/vSWnhYiayT

Spotted at the Doha airport pic.twitter.com/WlHGaeR2CG

This World Cup is pure madness pic.twitter.com/aRuyIz7ncL

Neymar by the time Brazil wins the World Cup again. pic.twitter.com/EbZLxtCCO1