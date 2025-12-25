CANAL RCN
Marino Hinestroza y el mensaje con el que confirma su llegada a nuevo equipo en 2026: negocio cerrado

El jugador compartió un mensaje en sus redes sociales en donde deja claro su futuro profesional.

Marino Hinestroza Atlético Nacional (3)
FOTO: Marino Hinestroza - IG

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
10:12 a. m.
Después de varias semanas de rumores, finalmente se reportó que Boca Juniors alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional para hacerse con los servicios del extremo Marino Hinestroza, quien ya había alcanzado un acuerdo contractual hace días.

Según reportó la prensa argentina, finalmente se llegó a un acuerdo para que Boca se haga dueño del 100% de sus derechos deportivos por 5 millones de dólares. Cabe recordar que el 50% del pase de Marino le pertenecía a Columbus Crew.

Marino Hinestroza confirmó su nuevo equipo

A través de sus redes sociales, Marino ya había confirmado su salida de Atlético Nacional, despidiéndose del equipo donde supo ganar 4 títulos en 2 años. Ahora, en su cuenta de Instagram, anticipó lo que será su llegada al fútbol argentino.

Publicó una historia en donde se ven unos emojis de corazones con los colores representativos de Boca Juniors. Añadió un reloj de arena, dando por sentado que será cuestión de esperar para que se anuncie su llegada oficialmente a uno de los clubes más grandes del continente.

La carrera de Marino Hinestroza

El caleño de 23 años comenzó su carrera deportiva en Orsomarso SC, donde debutó como profesional en 2018. América de Cali compró ficha, pero solo tuvo actividad en un compromiso oficial, saliendo cedido a Palmeiras sub-20, donde estuvo durante dos años.

Regresó a América, pero decidió no renovar su contrato y quedó como agente libre, tras pasar 6 meses entrenándose por separado del plantel. Firmó con Pachuca de México y se quedó poco más de un año, saliendo vendido a Columbus Crew de la MLS.

En el fútbol de Estados Unidos no se adaptó, por lo que surgió la opción de regresar a Colombia con Atlético Nacional, club en donde se ganó el cariño de la hinchada tras ser determinante en los cuatro títulos que consiguió.

