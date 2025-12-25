CANAL RCN
El deporte no se detiene: los partidos para ver en Colombia este 25 de diciembre

Aunque la agenda futbolera es limitada, en Navidad habrá actividad importante en la NBA y NFL en Estados Unidos.

Navidad en estadio
FOTO: AFP

diciembre 25 de 2025
09:33 a. m.
Este 25 de diciembre, muchas personas estarán en casa buscando cómo pasar tranquilos el día de Navidad y seguramente buscarán qué ver en vivo. Aunque en Colombia predomina el fútbol, esta jornada el protagonismo es para dos de las ligas más influyentes del mundo: NBA y NFL.

El baloncesto y el fútbol americano concentrarán la atención de los aficionados al deporte. Eso sí, también hay algunas opciones disponibles para los futboleros que buscarán cualquier excusa, incluso viendo partidos de ligas exóticas.

NBA en Navidad: partidos y horarios para Colombia

Los encuentros programados para esta Navidad en la principal liga de baloncesto del mundo con horarios para Colombia, serán trasmitidos a través de Disney+ Plan Premium, Prime Video y NBA League Pass.

  • 12:00 – New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers.
  • 14:30 – Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs.
  • 17:00 – Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.
  • 20:00 – Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets.
  • 22:30 – Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves.

NFL en Navidad: Netflix entra en escena

La gran novedad del 25 de diciembre es la incorporación de Netflix como plataforma de transmisión en vivo de la NFL. Por primera vez, el servicio de streaming emitirá partidos oficiales de fútbol americano durante la Navidad, ampliando el alcance digital de la liga.

  • 13:00 – Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers.
  • 16:30 – Baltimore Ravens vs. Houston Texans.

Fútbol en Navidad

Más allá de la NBA y la NFL, el fútbol tendrá actividad principalmente en países donde la Navidad no coincide con celebraciones cristianas. Por ejemplo, Arabia Saudita figura entre los territorios con partidos programados.

  • 9:50 – Al Feiha vs. Al-Hazm
  • 12:30 – Neom Sports Club vs. Al-Najma SC
  • 12:30 – Al-Riyadh vs. Al-Ettifaq
