CANAL RCN
Internacional

Ecuador restringió el paso fronterizo con Colombia y Perú por seguridad

De acuerdo con el comunicado oficial, solo permanecerán abiertos los pasos de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, en el límite con Perú.

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
09:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno de Ecuador decidió limitar el tránsito fronterizo con Colombia y Perú y dejó habilitados únicamente dos pasos internacionales, en una medida que responde a “razones de seguridad nacional”, según informó la Cancillería ecuatoriana.

Condenan a militares por desaparición y asesinato de menores en Ecuador
RELACIONADO

Condenan a militares por desaparición y asesinato de menores en Ecuador

Ecuador cerró su tránsito fronterizo con Colombia y Perú

De acuerdo con el comunicado oficial, solo permanecerán abiertos los pasos de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, en el límite con Perú, considerados las principales puertas de intercambio comercial y de movilidad entre Ecuador y sus países vecinos.

El resto de conexiones legales fue cerrado, sin que las autoridades precisaran hasta cuándo se mantendrá la restricción.

Ecuador comparte una extensa y compleja frontera con ambos países: cerca de 600 kilómetros con Colombia, al norte, y alrededor de 1.500 kilómetros con Perú, al sur.

Estas zonas, que conectan regiones del Pacífico con la Amazonía, están marcadas por ríos, selvas y áreas de difícil control estatal, lo que las convierte en corredores utilizados históricamente para el contrabando de mercancías, así como para el tráfico de drogas, armas y explosivos.

La Cancillería indicó que la decisión fue comunicada de manera oportuna a los gobiernos de Bogotá y Lima, y aclaró que Rumichaca y Huaquillas serán los únicos puntos autorizados para el tránsito entre Ecuador y sus vecinos durante la vigencia de la medida.

Esta restricción se da en medio de un contexto de alta violencia en el país.

Ecuador definió y aumento su salario mínimo para el año 2026: así quedó en comparación con Colombia
RELACIONADO

Ecuador definió y aumento su salario mínimo para el año 2026: así quedó en comparación con Colombia

Ecuador se encuentra inmerso en una confrontación directa contra organizaciones narcotraficantes con vínculos con carteles internacionales, cuya disputa por el control territorial y de las rutas del narcotráfico ha provocado un fuerte deterioro de la seguridad.

Según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el país cerrará el año con la tasa de homicidios más alta de América Latina, estimada en 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un indicador que refleja la gravedad de la crisis de orden público que atraviesa la nación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

Millones ya recibieron la Navidad: Asia, África y Europa celebran mientras sigue el recorrido de Papá Noel

Animales

Niño de un año resultó herido tras ataque de un pitbull en Nueva York: momento de pánico

Honduras

Nasry Asfura es proclamado como presidente de Honduras: ¿De quién se trata?

Otras Noticias

Navidad

El deporte no se detiene: los partidos para ver en Colombia este 25 de diciembre

Aunque la agenda futbolera es limitada, en Navidad habrá actividad importante en la NBA y NFL en Estados Unidos.

Reforma Laboral

Recargo nocturno comenzará a pagarse desde las 7:00 de la noche: ¿Cómo quedará el pago?

La reforma también introdujo cambios en el pago del trabajo nocturno durante domingos y festivos.

Navidad

Así se vive Navidad en Colombia: fuerza pública protege los alrededores mientras las familias se reúnen

Andrea Valdiri

Así se prepara Andrea Valdiri para recibir la Navidad: se robó todas las miradas

Ministerio de Salud

Estos son los cuidados que las autoridades recomiendan implementar por caso de influenza H3N2