Ecuador restringió el paso fronterizo con Colombia y Perú por seguridad

El Gobierno de Ecuador decidió limitar el tránsito fronterizo con Colombia y Perú y dejó habilitados únicamente dos pasos internacionales, en una medida que responde a “razones de seguridad nacional”, según informó la Cancillería ecuatoriana.

De acuerdo con el comunicado oficial, solo permanecerán abiertos los pasos de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, en el límite con Perú, considerados las principales puertas de intercambio comercial y de movilidad entre Ecuador y sus países vecinos.

El resto de conexiones legales fue cerrado, sin que las autoridades precisaran hasta cuándo se mantendrá la restricción.

Ecuador comparte una extensa y compleja frontera con ambos países: cerca de 600 kilómetros con Colombia, al norte, y alrededor de 1.500 kilómetros con Perú, al sur.

Estas zonas, que conectan regiones del Pacífico con la Amazonía, están marcadas por ríos, selvas y áreas de difícil control estatal, lo que las convierte en corredores utilizados históricamente para el contrabando de mercancías, así como para el tráfico de drogas, armas y explosivos.

La Cancillería indicó que la decisión fue comunicada de manera oportuna a los gobiernos de Bogotá y Lima, y aclaró que Rumichaca y Huaquillas serán los únicos puntos autorizados para el tránsito entre Ecuador y sus vecinos durante la vigencia de la medida.

Esta restricción se da en medio de un contexto de alta violencia en el país.

Ecuador se encuentra inmerso en una confrontación directa contra organizaciones narcotraficantes con vínculos con carteles internacionales, cuya disputa por el control territorial y de las rutas del narcotráfico ha provocado un fuerte deterioro de la seguridad.

Según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el país cerrará el año con la tasa de homicidios más alta de América Latina, estimada en 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un indicador que refleja la gravedad de la crisis de orden público que atraviesa la nación.