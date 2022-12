¡Ambiente caliente! Jugadores de Suiza y Serbia casi se van a los puños por lucha política

Ya todo el mundo estaba avisado, el partido entre Suiza y Serbia que se jugó este viernes iba a estar adornado por un ambiente bastante caliente y no precisamente porque en disputa estaba un cupo a los octavos de final de Catar 2022.

El tinte político se hizo presente una vez más en esta edición del Mundial y no por cuenta del país árabe, sino por un viejo conflicto en el que sobresale el país serbio y que causó discordia en gran parte del territorio europeo.

En los primeros años de la década de los 90, la extinta Yugoslavia se disolvió en siete países, entre esos Serbia, que bajo el grupo insurgente los Tigres de Arkan, trató de hacerse, de manera violenta, con la gran mayoría del territorio que quedó tras la separación de la antigua nación.

Este grupo asesinó y torturo a miles de personas, así como las desalojó de sus países de origen, como ocurrió con las familias de los futbolistas suizos Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, que huyeron de Kosovo con rumbo a Suiza, en donde los alojaron para protegerlos de la violenta persecución.

Explicado ese contexto, el partido de este viernes tenía condimentos de sobra para vivirse como una caldera dentro del campo, tal como ocurrió en Rusia 2018. Lo que ocurrió ahora en Catar 2022 no decepcionó a las predicciones en la previa, con jugadores con los ánimos bastante caldeados y apunto de irse a las 'piñas'.

Shaqiri abrió el marcador al minuto 20 y en la celebración realizó gestos hacia los aficionados serbios. El equipo balcánico respondió de inmediato con dos dianas de museo de sus reputados delanteros. Primero fue Mitrovic quien aprovechó un centro desde el carril izquierdo para marcar con un cabezazo académico y luego Vlahovic recibió un delicioso pase al espacio de Tadic y anotó con un espectacular remate cruzado.

El ariete de la Juventus, de 22 años, también se llevó en su festejo un dedo a la boca mirando a la grada. El triunfo parcial de Serbia, unido al empate parcial de Camerún y Brasil, les ponía provisionalmente en los octavos de final.

Shaqiri when Switzerland took the lead in the 20th minute and Dušan Vlahović when Serbia took the lead in the 35rd minute 🤫 pic.twitter.com/28EfEXW2wh