¡Fin al misterio! Sadio Mané fue convocado a Catar 2022, pero sigue lesionado

En menos de una semana Sadio Mané abrió una novela con su participación en Catar 2022. El delantero sufrió una lesión en el peroné durante el partido del pasado martes con Bayern Múnich y su convocatoria con la Selección de Senegal para el Mundial se daba por descartada al 100%.

Sin embargo, el lunes trascendió la información de que el entrenador Aliou Cissé incluiría a su máxima estrella en la nómina de 26 jugadores citados al certamen esperando una recuperación milagrosa y para la que agotarán todos los recursos posibles.

Ese rumor se transformó en realidad este viernes, con el anuncio oficial de la convocatoria de Senegal y que brilla por la inclusión de Mané a pesar de su lesión, cuya recuperación se estima que sería de entre dos y tres semanas.

"Sadio Mané es importante para Senegal"

Aliou Cissé afirmó ante la prensa que espera una mejoría en las próximas semanas y se mostró "optimista" ya que la lesión no precisa de operación. No obstante, el DT declaró que el llamado a Mané es más por el peso de liderazgo que tiene dentro del grupo y que todavía no se puede precisar si podrá jugar o no.

"He preferido incluirlo en el grupo. Sadio Mané es un jugador importante en nuestro efectivo, es importante continuar pendientes de su lesión a la espera de que de aquí a dos o tres semanas haya una evolución. Pero nosotros somos realmente optimistas. Pondremos todos los medios necesarios para poder recuperarlo", dijo.

Senegal, campeón de la última Copa de África de Naciones y uno de los candidatos en la sombra a brillar en el Mundial de Catar 2022, contiene el aliento a la espera de novedades en la evolución de la lesión de su estrella.

Mané, líder de la selección senegalesa sobre el césped y fuera de él, tiene afectado el peroné derecho, según el diagnóstico comunicado por su club, y no jugará el sábado el partido en Gelsenkirchen contra el Schalke 04.