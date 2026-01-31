Hay Festival 2026: Cecilia Baena, la campeona cartagenera que marcó una era en conversación con Andrea Guerrero

Desde sus triunfos en Barrancabermeja hasta su consolidación como una de las atletas más laureadas del país, la patinadora cartagenera se transformó en referente para generaciones enteras. En conversación con Andrea Guerrero, Baena repasa los momentos clave de su trayectoria, los sacrificios detrás de la gloria y el legado que hoy inspira a miles de niñas y niños en Colombia.

No se pierda, este domingo 1 de febrero 2026 en vivo a las 5:30 P.M. Cecilia Baena en conversación con Andrea Guerrero

Una campeona cartagenera que hizo historia en el patinaje

Cecilia Baena es sinónimo de excelencia deportiva en Colombia. Su irrupción en la élite mundial ocurrió a una edad temprana, cuando apenas comenzaba a consolidar su pasión por el patinaje. En el Campeonato Mundial celebrado en Barrancabermeja, logró cuatro títulos mundiales, una hazaña que marcó un antes y un después en su carrera y en la historia de esta disciplina en el país.

Desde entonces, su nombre quedó grabado entre los grandes referentes del deporte nacional, no solo por sus triunfos, sino por su disciplina, constancia y capacidad para mantenerse en la cima durante varios años.

Cecilia “Chechi” Baena: récords y títulos que marcaron época

Un año después de aquel histórico campeonato, Baena fue reconocida como Deportista del Año en Colombia en 2001, confirmando su estatus como una de las atletas más importantes del país. Su palmarés incluye múltiples campeonatos del mundo y competencias nacionales e internacionales, tanto en pista como en ruta.

Estos logros no solo la posicionaron como una figura dominante en el patinaje de velocidad, sino también como una embajadora del deporte colombiano en escenarios internacionales, donde su desempeño fue clave para visibilizar esta disciplina y fortalecer su desarrollo en el país.

El impacto de Chechi Baena en el deporte colombiano

Más allá de las medallas, Cecilia Baena se convirtió en un ejemplo para niñas y niños que encontraron en el patinaje un camino de disciplina, superación y sueños cumplidos. Su historia es la de una deportista que demostró que, con trabajo constante y pasión, es posible alcanzar la élite mundial desde cualquier rincón de Colombia.

Su legado se refleja hoy en generaciones de jóvenes patinadores que ven en ella un modelo a seguir, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por los valores que transmitió dentro y fuera de la pista.

Cecilia Baena hoy: legado, inspiración y futuro del patinaje

Cecilia Baena continúa siendo una figura influyente en el deporte nacional. Su experiencia y trayectoria siguen inspirando proyectos deportivos, escuelas de formación y nuevas generaciones que sueñan con emular sus logros.

La historia de la “Chechi” no solo es la de una campeona mundial, sino la de una mujer que abrió camino para el crecimiento del patinaje en Colombia y consolidó un legado que trasciende las medallas, convirtiéndose en símbolo de perseverancia, talento y orgullo cartagenero.