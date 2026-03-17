Medicina estética: el nuevo interés de los pacientes para adquirir tratamientos naturales

La medicina estética continúa consolidándose como uno de los sectores más dinámicos dentro de la industria de la salud y el bienestar. Impulsado por la innovación tecnológica y el aumento en la demanda de procedimientos no invasivos.

Según el informe Aesthetic Medicine Market Report 2024–2033 de Grand View Research, el mercado global superó los 100 mil millones de dólares en 2025 y proyecta un crecimiento sostenido hacia 2033.

Colombia no es ajena a este auge. Durante 2025, según cifras dentro de la industria, se realizaron cerca de 540.000 procedimientos estéticos lo que posiciona al país como uno de los líderes regionales. Sin embargo, más allá del crecimiento en cifras, el verdadero cambio está en la mentalidad de los pacientes.

Auge de la medicina estética

Especialistas destacan que las preferencias de los pacientes también están evolucionando hacia enfoques más preventivos y personalizados. En Colombia se observan dinámicas alineadas con los hallazgos del estudio NEXT by Galderma, una investigación internacional que analiza cómo están cambiando las expectativas y decisiones de los pacientes en medicina estética.

El estudio identifica una transformación clara en la forma en que las personas se acercan hoy a los tratamientos dermatológicos y estéticos. Esto ha generado una mayor búsqueda de soluciones mínimamente invasivas, personalizadas y con resultados naturales.

Varias de las tendencias destacan el interés de los pacientes por intervenir antes de que los signos del envejecimiento aparezcan al utilizar métodos enfocados en mejorar la textura, hidratación y luminosidad de la piel.

Especialistas dermatólogos señalan que el sector evoluciona hacia una visión más consciente de la estética, en la que la regeneración biológica y la prevención del envejecimiento se convierten en los principales objetivos de pacientes y especialistas.

“El 2026 estará marcado por la importancia de la naturalidad: resultados que no se ven a simple vista, prácticamente indetectables. Estamos entrando en la era de la estética silenciosa. Quedaron atrás los grandes volúmenes y los cambios evidentes; hoy hablamos de una estética más consciente, basada en medicina biorregenerativa e integral”, explica el dermatólogo Boris Sánchez, Galderma en Colombia.

El perfil del paciente colombiano también ha evolucionado significativamente en los últimos años ya que hoy las nuevas generaciones se acercan a la medicina estética con un enfoque preventivo. Entre los 20 y 30 años, muchos pacientes buscan intervenciones sutiles relacionadas con calidad de piel, skincare avanzado o tratamientos preventivos.

Entre los 30 y 45 años se encuentra el grupo más activo del mercado, que combina tratamientos preventivos y correctivos mediante toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, tecnologías dermatológicas y skincare de grado médico.

Otro fenómeno relevante es el crecimiento del público masculino. Actualmente, los hombres representan cerca del 15 % de los procedimientos estéticos no invasivos, impulsados por el interés en cuidar su imagen personal y profesional mediante tratamientos discretos y con poco tiempo de recuperación.

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Longevidad de la piel como nuevo objetivo

Más allá de los tratamientos puntuales, la medicina estética está evolucionando hacia una visión centrada en la longevidad de la piel.

“Hoy ya no esperamos a que el daño sea visible. La medicina estética se vive desde la prevención. El objetivo es optimizar el microambiente de la piel para retrasar el envejecimiento celular mediante tratamientos personalizados”, explicó Rodríguez.

Esta evolución refleja cómo la medicina estética se está acercando cada vez más a la dermatología regenerativa y a la medicina preventiva, donde la meta no es cambiar el rostro, sino prolongar la vitalidad y salud de la piel a lo largo del tiempo.