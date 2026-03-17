Millonarios aplastó a Nacional y se metió a los ocho mejores: mire los goles del embajador

En una noche mágica para la afición albiazul, Millonarios FC aplastó 3-0 a Atlético Nacional este martes 17 de marzo, en el marco de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026.

Con una exhibición de jerarquía y aprovechando la superioridad numérica, el equipo dirigido por Fabián Bustos no solo se quedó con el Superclásico, sino que se metió oficialmente en el grupo de los ocho mejores del campeonato.

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El partido comenzó con alta tensión. Nacional tuvo la oportunidad de irse adelante tras un penal sancionado por mano de Jorge Arias, pero Alfredo Morelos desperdició el cobro enviando el balón por encima del travesaño.

La respuesta del "Embajador" fue inmediata: al minuto 16, el argentino Rodrigo Contreras, quien vive un idilio con el gol, conectó un cabezazo certero tras un centro preciso para poner el 1-0.

La situación se complicó para el equipo paisa antes del descanso. William Tesillo fue expulsado por doble amarilla al minuto 33, dejando a la visita con diez hombres.

Iniciando el segundo tiempo, los nervios traicionaron a Nacional y Jorman Campuzano vio la roja directa tras una agresión a Contreras, dejando a su equipo con nueve jugadores.

Millonarios no perdonó. Al minuto 59, Mateo García amplió la ventaja con un gran cabezazo que dejó sin opciones a "Chipi Chipi" Castillo.

Finalmente, al minuto 82, el goleador Leonardo Castro selló la goleada 3-0 tras una asistencia de Carlos Darwin Quintero, desatando la locura en las tribunas de El Campín.

Con este resultado, Millonarios suma 17 puntos y escala posiciones vitales en la tabla, reafirmando su paternidad reciente sobre el cuadro verde, al que ya había eliminado de la Copa Sudamericana semanas atrás.

Resultados y programación de la fecha 12

La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026 ha comenzado con resultados sorpresivos que están sacudiendo la tabla de posiciones.

Llaneros 2-2 Cúcuta Deportivo

Millonarios 3-0 Atlético Nacional

Miércoles 18

4:10 p. m. - Pasto vs. Boyacá Chicó

6:20 p. m. - Inter Bogotá vs. Pereira

8:30 p. m. - Deportivo Cali vs. Santa Fe

Jueves 19

4:10 p. m. - Alianza FC vs. Jaguares

6:20 p. m. - Tolima vs. Fortaleza

8:30 p. m. - Medellín vs. Junior

Viernes 20

4:00 p. m. - Águilas Doradas vs. América