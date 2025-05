DT de un equipo grande que está en cuadrangulares reveló que se peleó a puños con un jugador

Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I 2025 iniciarán este sábado 31 de mayo. Junior recibirá a Tolima en el Metropolitano de Barranquilla, a las 5:30 de la tarde, mientras que América de Cali, a las 7:45, visitará a Independiente Medellín.

Previo al inicio de esta fase definitiva del campeonato, todos los directores técnicos han tenido diálogos con los medios de comunicación para manifestar qué piensan de sus rivales y cómo ven a sus planteles.

De esa manera, César Farías, el director técnico del Junior, tuvo un diálogo con El Heraldo y elogió a su equipo por el rendimiento del 'todos contra todos'. Esto teniendo en cuenta que el 'tiburón' quedó tercero con 37 puntos.

Pero, además, habló sin tapujos acerca de una pelea que se habría presentado en el pasado en el camerino. ¿Qué dijo exactamente?

César Farías confesó que se peleó a puños con José Cuenú, el defensa central del Junior

En el diálogo con El Heraldo, el periodista le preguntó a César Farías si estaba dispuesto a revelar cuáles habían sido los jugadores que se habían peleado hace unas fechas atrás y el estratega manifestó que él fue el del altercado.

"Fui yo. Me tiré unas trompadas con Cuenú y si me las tiró con Cuenú, me las tiro con cualquiera, para que estén alertas", declaró César Farías entre risas.

Tras esa afirmación, el periodista también soltó una risa y le dijo que no creía que ese suceso se haya presentado debido a que Cuenú es muy corpulento. Por lo tanto, a muchos hinchas les quedó la duda de si en realidad esa pelea se presentó o, por el contrario, todo se trató de una broma del director técnico.

¿Contra quién jugará Junior de Barranquilla en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025?

Después de iniciar su cuadrangular vs. Tolima, en condición de local, Junior de Barranquilla tendrá que viajar a Cali para enfrentarse al América.

El partido será el próximo miércoles 4 de junio, a las 8:15 de la noche, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.