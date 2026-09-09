Jugador del Borussia Dortmund sufrió colapso en pleno partido de Champions League: esto pasó

La jornada inaugural de la UEFA Champions League vivió momentos de profunda angustia y dramatismo este martes 8 de septiembre en el Signal Iduna Park. Durante el enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y el Villarreal CF, la joven promesa griega Konstantinos Karetsas, de apenas 18 años, encendió todas las alarmas médicas tras sufrir un colapso circulatorio en pleno terreno de juego y tener que ser evacuado de urgencia hacia un centro hospitalario.

Transcurría el minuto 27 del primer tiempo cuando la atmósfera festiva en el feudo alemán se transformó de golpe en un silencio sepulcral. Karetsas, quien disputaba su primer partido oficial en el máximo torneo de clubes de Europa, frenó abruptamente su marcha tras realizar un despliegue en un contraataque.

Visiblemente sofocado, con signos evidentes de dificultad respiratoria y llevándose las manos al pecho, el centrocampista cedió el balón a su compañero Julian Ryerson y se sentó sobre la hierba antes de desplomarse hacia atrás.

Video del momento del colapso del jugador de Borussia Dortmund

El árbitro italiano Simone Sozza advirtió la gravedad de la situación e interrumpió de inmediato el compromiso para autorizar el ingreso apresurado del cuerpo médico.

Durante varios minutos, los sanitarios del club y la asistencia médica de emergencia atendieron al joven futbolista sobre el campo, priorizando la revisión de la zona torácica y la estabilización de sus signos vitales ante la mirada consternada de compañeros, rivales y los más de 80.000 espectadores presentes.

"Cuando los médicos ni siquiera le miraron las piernas, sino que fueron directamente a la parte superior del cuerpo, se me heló la sangre. Es algo que no le deseamos a nadie y desde luego no a un chico de 18 años", declaró Mats Hummels, exfigura del club y comentarista del encuentro.

Karetsas fue retirado en camilla bajo una emotiva ovación de pie por parte del público y trasladado en ambulancia en compañía de su madre, Irena Kitsinis, para someterse a exámenes clínicos exhaustivos.

Comunicado oficial del Borussia Dortmund

Mientras el encuentro continuaba en desarrollo, el Borussia Dortmund emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para dar un parte de tranquilidad a la comunidad futbolística sobre la salud del jugador:

"Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo en el partido contra el Villarreal debido a problemas circulatorios. A 'Kosta' le va bien dentro de las circunstancias y está en camino al hospital para someterse a más pruebas médicas", precisó la institución alemana.