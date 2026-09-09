Ya hay versión oficial sobre la posible llegada de James Rodríguez a la Serie B de Italia

James Rodríguez podría regresar al fútbol europeo tras confirmarse que despertó el interés de un club de la segunda división de Italia para esta temporada, luego de que el volante de la Selección Colombia se quedara sin club previo al Mundial, anunciando su salida del Minnesota United.

Según reportes de medios internacionales, hay negociaciones adelantadas con la Unione Sportiva Avellino 1912, un modesto club que tuvo un breve paso por la Serie A entre 1978 y 1988. Desde entonces, ha cambiado de nombre, desaparecido y deambulado por las categorías inferiores del calcio.

¿El Avellino está interesado en fichar a James Rodríguez?

Angelo Antonio D’Agostino, dueño del equipo del sur de Italia, confirmó que el interés es real y que están trabajando para acercarse a un acuerdo con el capitán colombiano en el pasado Mundial. En diálogo con el diario italiano Otto Pagine, señaló que James quiere seguir en actividad hasta la Copa América de 2028.

Hubo una posibilidad de contacto con uno de los agentes, y queríamos convencerlo. La noticia se dio a conocer hoy. Es un campeón, es un jugador muy importante. Veremos en las próximas horas.

Revelaron las condiciones que le ofrecen a James Rodríguez

James Rodríguez viene de ganarse sueldos en Club León y Minnesota United que superan los 5 millones de dólares por temporada. En Avellino estarían llegando a 2.5, pero con una cláusula que le extendería el contrato por una temporada más si logran ascender a primera.

Si bien la idea de James era llegar a un club de la primera división, tras el cierre del mercado y la falta de ofertas, mostró su disposición a negociar con Avellino, por lo que se están ultimando detalles para concretar este fichaje.