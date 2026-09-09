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DIAN lanza nueva subasta de motos, joyas y demás de estos precios: conozca todo el catálogo

La entidad informó cómo pueden participar los interesados.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 09 de 2026
10:55 a. m.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio inicio este miércoles a una nueva jornada de subasta pública virtual que se extenderá hasta el próximo viernes 11 de septiembre.

Durante este evento, la ciudadanía, comerciantes e inversionistas de todo el país podrán realizar ofertas para adquirir desde lingotes de oro y finas piezas de joyería hasta maquinaria industrial, vehículos recreativos y equipos de refrigeración.

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La puja dio comienzo a las 8:00 a. m. del 9 de septiembre y finalizará formalmente a las 2:30 p. m. del 11 de septiembre. Los bienes ofertados proceden de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación tras no cumplir con las normativas aduaneras de ingreso y permanencia en el país.

Las mercancías se encuentran almacenadas y disponibles en bodegas ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Buenaventura.

Catálogo variado y de alto valor

Entre los artículos más destacados del catálogo se encuentran barras y lingotes de oro de alta pureza, así como monedas y piezas de orfebrería como pulseras, cadenas, anillos, aretes y relojes.

Para el sector técnico e industrial, la subasta ofrece compresores, generadores eléctricos, motobombas y sistemas especializados para el tratamiento de aire. Asimismo, la oferta abarca insumos comerciales como una máquina de hielo industrial, una cava de vinos climatizada y una barbacoa a gas.

En el ámbito de transporte y recreación, la entidad puso a disposición del público motocicletas tipo minicross y cuatrimotos.

¿Cómo participar en el remate virtual?

El proceso de subasta se lleva a cabo de manera 100 % virtual mediante la plataforma oficial El Martillo del Banco Popular. Para ofertar, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Registro: Crear un usuario en el sitio web oficial de El Martillo del Banco Popular.
  • Consulta del catálogo: Revisar en detalle las especificaciones del lote de interés, su número identificador, ubicación geográfica, fotografías e inspeccionar el precio base establecido.
  • Depósito en garantía: Realizar un depósito digital a través de la plataforma PSE para quedar habilitado dentro de la sala de ofertas.
  • Verificación de condiciones: La DIAN aconseja verificar los impuestos y comisiones adicionales aplicables a cada lote antes de pujar, teniendo en cuenta que los artículos se entregan en el estado físico y técnico en que se encuentran.

La DIAN reiteró que El Martillo del Banco Popular no utiliza intermediarios ni gestores externos. Aunque la entidad promociona las fechas del evento a través de sus redes sociales institucionales, aclaró que estos canales no están habilitados para negociar valores, hacer reservas ni recibir pagos.

 

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