CANAL RCN
Internacional Video

¿La inteligencia artificial podría causar la extinción humana? El cuidado sobre los alcances que tiene

Juan David Gutiérrez, experto en la regulación de la IA, analizó los pros y contras que ha traído la inteligencia artificial en la humanidad.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 09 de 2026
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La probabilidad de extinción de gran parte de la población humana por avances en inteligencia artificial es mayor que cero, advirtió el profesor de la Universidad de los Andes y experto en regulación de IA, Juan David Gutiérrez, en entrevista con Noticias RCN.

La inteligencia artificial reduce a minutos la revisión de pólizas en Colombia: así funciona
RELACIONADO

La inteligencia artificial reduce a minutos la revisión de pólizas en Colombia: así funciona

El académico explicó que las máquinas con inteligencia artificial poseen un grado de autonomía que les permite comportarse de maneras no esperadas por parte de las empresas, efectuando acciones que podrían causar daños en el mundo real.

¿La IA podría revelarse?

Lo más preocupante es que las noticias dan cuenta de hechos muy graves que ocurrieron hace meses, que realmente se revelaron tiempo después.

La preocupación también se centra en los sistemas de aprendizaje por reforzamiento, donde las máquinas reciben estímulos simbólicos (premios o castigos) durante su entrenamiento.

“Son los mismos sistemas los que pueden generar estos espacios de prueba”, explicó el profesor, mencionando que esto lleva a que el modelo desarrolle capacidades para llevar a cabo acciones que no están previamente monitoreadas.

Gutiérrez no es el único en expresar alarma. Ejecutivos de importantes compañías tecnológicas, incluido Bill Gates, han solicitado a las autoridades implementar controles y regulación sobre la inteligencia artificial.

El experto insistió en que se necesita un monitoreo y control para que no dependamos de lo que las empresas quieran compartirnos sobre cuáles son los incidentes de seguridad.

¿Debe haber regulación para la IA?

Con respecto a Colombia, Gutiérrez reveló que desde 2023 la Universidad de los Andes y la Universidad Externado colideran una mesa de trabajo sobre regulación de inteligencia artificial, con más de 14 sesiones realizadas.

¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo? Estas son las ciudades y profesiones de Colombia más expuestas
RELACIONADO

¿La inteligencia artificial les quitará el trabajo? Estas son las ciudades y profesiones de Colombia más expuestas

El académico utilizó una contundente analogía para los congresistas que estudian proyectos relacionados con este asunto: “Si en Colombia no produjéramos automóviles, eso no quiere decir que en Colombia no necesitemos semáforos, código de tránsito, policías o reglas. Acá hay más de 50 millones de potenciales consumidores de esos sistemas (con inteligencia artificial)”.

Asimismo, destacó que países como Perú y El Salvador ya cuentan con leyes de inteligencia artificial, al igual que Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

Incluso en Estados Unidos, aunque no existe legislación federal, a nivel estatal hay cientos de regulaciones que los diferentes estados han ido adoptando.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

España rompió récord de calor registrando 61 días de temperaturas extremas

China

Investigador reveló que glaciar de Nepal sufrió un calor inusual antes de colapsar y provocó el deslave

México

Video: hombre salvó a una menor de edad de ser arrollada por un carro en México

Otras Noticias

Dimayor

Dirigentes del FPC piden al Congreso leyes para castigar a violentos en el fútbol

Desde Millonarios, Santa Fe y la Dimayor expresaron que las sanciones recaen sobre los clubes y los responsables no tienen castigos efectivos.

Tecnología

Apple presentó de manera oficial el IPhone 18 Pro y IPhone 18 Pro Max: estos serán sus precios en Colombia

Apple reveló este miércoles los detalles de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus nuevos teléfonos de gama alta.

Estados Unidos

¿La visita del secretario Marco Rubio marca un punto de inflexión en las relaciones con Estados Unidos?

Dian

DIAN lanza nueva subasta de motos, joyas y demás de estos precios: conozca todo el catálogo

EPS

¿Quién paga la luz cuando un paciente necesita un equipo médico en casa? Esto dijo la Corte Constitucional