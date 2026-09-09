Así le fue a los colombianos en la etapa 17 de la Vuelta a España 2026

La decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada sobre un llano trayecto de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, ofreció un vibrante espectáculo de velocidad en el que el británico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) se quedó con la victoria de etapa tras imponerse en un masivo y disputado embalaje.

La jornada estuvo caracterizada por el fuerte ritmo impuesto desde el inicio y el control absoluto de los equipos de los esprinteres. Aunque se registraron múltiples intentos de fuga durante los primeros kilómetros del recorrido, el pelotón principal nunca otorgó un margen superior a los tres minutos, asegurando que la resolución del día fuera al esprint en las calles de la capital andaluza.

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A medida que los ciclistas se acercaban a los kilómetros finales, la tensión aumentó en el paquete principal debido al trazado urbano y a las rotondas de entrada a la ciudad.

El Visma-Lease a Bike ejecutó una preparación impecable para su lanzador y rematador, permitiendo a Brennan lanzar un ataque certero a falta de 150 metros para cruzar la línea de meta en primer lugar, superando al belga Jordi Meeus. La clasificación general no sufrió alteraciones en los puestos de vanguardia, manteniendo al español Enric Mas con la camiseta roja de líder en la antesala de las jornadas decisivas de montaña y contrarreloj.

Así le fue a los colombianos en la etapa 17

Para la delegación colombiana, la jornada transcurrió según lo previsto para una etapa de perfil llano, donde la prioridad absoluta fue evitar caídas, proteger energía y resguardar las posiciones clave en las distintas clasificaciones de la ronda hispana.

Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) cruzó la meta como el escarabajo mejor ubicado de la fracción, ingresando en el lote principal con el mismo tiempo del ganador. Por su parte, Harold Tejada (XDS Astana Team) completó el recorrido sin contratiempos integrando el paquete mayoritario. El corredor huilense sigue consolidado como la principal carta colombiana para la clasificación general, manteniéndose cerca del 'top 10' de la carrera a falta de las etapas decisivas del fin de semana.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), por su parte, tuvo un día de relativa tranquilidad en el gran grupo. El bogotano protegió con éxito el maillot azul a lunares rojos que lo acredita como el líder de la montaña.

Con 69 puntos acumulados, Buitrago conservó su ventaja sobre sus inmediatos perseguidores y enfocará sus esfuerzos en defender la camiseta en los puertos de alta montaña restantes de la ronda ibérica.