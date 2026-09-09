Dirigentes del FPC piden al Congreso leyes para castigar a violentos en el fútbol

Luego de la batalla campal registrada en el estadio El Campín el pasado 22 de agosto en el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali, donde hinchas de ambos equipos terminaron invadiendo el terreno de juego, dirigentes del FPC pidieron cambiar las leyes para obtener castigos efectivos.

RELACIONADO Dimayor confirmó las sanciones para Santa Fe y América de Cali por disturbios en El Campín

Quienes protagonizaron los desmanes no tuvieron consecuencias directas, más allá de comparendos a algunos de ellos. Sin embargo, tanto la Alcaldía de Bogotá como el Comité Disciplinario de la Dimayor, terminaron sancionando a los clubes con multas y partidos a puerta cerrada.

De hecho, se reveló que el 97% de las personas que fueron multadas por actos violentos en el fútbol entre 2019 y 2026, no pagaron. Así se reveló durante un debate de control político en el Congreso de la República donde se pidieron explicaciones por las fallas de seguridad en los partidos del fútbol colombiano.

Dimayor, Santa Fe y Millonarios piden sanciones reales

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor; Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe; y Enrique Camacho, presidente de Millonarios, participaron en el debate, donde expresaron qué está fallando y los cambios que necesitaría la legislación para aplicar sanciones efectivas.

Para Zuluaga, el principal problema es que las autoridades no están judicializando a los violentos. Pese a que se han individualizado e identificado a quienes protagonizan estos hechos, no se capturan ni se presentan cargos contra ellos.

Méndez manifestó que las normas deben salir desde el Congreso, como ha pasado en otros países. Reiteró que las sanciones suelen castigar a los clubes con limitación de aforo, pese a que los responsables de los hechos de violencia pueden ser identificables.

En cuanto a Camacho, señaló que los clubes y la Policía quedan con las manos atadas por decisiones que se toman en las comisiones de seguridad previa a los partidos. "Los clubes nos reservamos el derecho de admisión a los estadios y garantizamos el espectáculo".