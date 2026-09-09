Apple presentó de manera oficial el IPhone 18 Pro y IPhone 18 Pro Max: estos serán sus precios en Colombia

n la esperada jornada de su evento anual desde el Apple Park, Apple presentó de manera oficial su nueva línea insignia de dispositivos móviles: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. La gigante tecnológica ha dado un paso firme en la evolución de su telefonía de gama alta, incorporando el revolucionario procesador A20 Pro —fabricado bajo una arquitectura de 2 nanómetros—, mejoras significativas en el módulo de cámaras con lentes de apertura variable y una integración profunda con la plataforma Apple Intelligence.

El lanzamiento marca una reestructuración en las capacidades de procesamiento del ecosistema, otorgando mayor autonomía energética y velocidad para tareas complejas de inteligencia artificial generativa.

Además, la compañía redujo el tamaño del recorte Dynamic Island y reforzó la construcción en titanio con nuevos acabados en la paleta de colores.

Precios globales y estimación para el mercado colombiano

En el mercado estadounidense, Apple confirmó un ajuste en la estructura tarifaria de la serie Pro, incrementando en promedio 100 dólares su valor de entrada frente a generaciones previas. El modelo base del iPhone 18 Pro parte de un precio oficial de 1.199 dólares (capacidad de 256 GB), mientras que el iPhone 18 Pro Max inicia en los 1.299 dólares.

La llegada de los dispositivos a Colombia estará condicionada por la conversión de divisas, los aranceles de importación, impuestos de venta (IVA del 19%) y los márgenes de distribución de los distribuidores autorizados en el país (como Mac Center, iShop y operadores móviles).

iPhone 18 Pro (256 GB): El costo internacional equivalente a la tasa de cambio actual se proyecta entre los $6,800,000 y $7,500,000 COP al momento de tocar las tiendas físicas y virtuales colombianas.

iPhone 18 Pro Max (256 GB): La versión de mayor formato superará la barrera del segmento previo, estimándose con un precio oficial en vitrina que oscilará entre los $7,600,000 y $8,300,000 COP, variando según la configuración de almacenamiento elegida (que alcanzará hasta los 2 Terabytes).

Las preventas globales darán inicio a finales de esta semana. Para el territorio colombiano, los usuarios podrán realizar reservas previas mediante distribuidores locales oficiales a partir de las semanas siguientes, esperando que los primeros lotes de entregas físicas comiencen formalmente durante el mes de octubre.