CANAL RCN
Deportes

Así quedó la clasificación general de La Vuelta a España tras retiro de Pogačar: Colombia en el top 10

Tras el abandono del máximo favorito a quedarse con el título el próximo 13 de septiembre, hay nuevo líder en la clasificación general.

Enric Mas nuevo líder (1)
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 29 de 2026
11:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay nuevo líder en la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 8 llevada a cabo este domingo 29 de agosto, donde se presentó un accidente que cambió todo en la competencia. El esloveno Tadej Pogačar sufrió una aparatosa caída que lo obligó a abandonar la competencia.

¿Una piedra? Revelan video el momento exacto de la caída que provocó el abandono de Tadej Pogačar
RELACIONADO

¿Una piedra? Revelan video el momento exacto de la caída que provocó el abandono de Tadej Pogačar

La jornada trascurría sin mayores emociones cuando en medio del pelotón, el hasta hoy líder de la competencia terminó cayendo y tuvo que ser trasladado hacia un centro médico en ambulancia por la gravedad de su lesión. Con esto, hay un nuevo panorama de cara a las próximas semanas.

Este domingo 30 de agosto se correrá la novena etapa de La Vuelta con un recorrido de montaña de 187.5 km desde La Vila Joiosa hasta Alto de Aitana, mientras que el lunes 31 se llevará a cabo la primera jornada de descanso.

Así quedó la clasificación general tras el abandono de Tadej Pogačar

  1. Enric Mas | 23h 24' 00''
  2. Felix Gall | + 01' 11''
  3. Primoz Roglic | + 01' 33''
  4. Sepp Kuss | + 02' 15''
  5. Óscar Onley | + 02' 16''
  6. Richard Carapaz | + 02' 22''
  7. Mattias Skjlelmose | + 03' 27''
  8. Harold Tejada (colombiano) | + 03' 56''
  9. Gregor Mühlberger | + 05' 39''
  10. Jakob Omrzel | + 06' 04''

Los otros colombianos en La Vuelta a España:

18. Juan Felipe Rodríguez | + 13' 22''

54. Santiago Buitrago | + 39' 21''

99. Iván Ramiro Sosa | + 59' 04''

143. Guillermo Martínez | + 01h 17' 01''

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

tadej pogacar

¿Una piedra? Revelan video el momento exacto de la caída que provocó el abandono de Tadej Pogačar

tadej pogacar

Tadej Pogačar abandonó La Vuelta a España 2026 tras caída: se fue en ambulancia

Luis Díaz

El jugador que merece el Balón de Oro 2026, según Luis Díaz

Otras Noticias

Redes sociales

Kevin Thobias reaparece en redes tras millonaria incautación de bienes: esto publicó

El creador de contenido volvió a publicar en Instagram después de que se conociera la extinción de dominio sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama.

Ideam

Pronóstico del IDEAM para este fin de semana: lluvias intensas y alertas por riesgo de deslizamientos

El sábado 29 de agosto se prevé un aumento significativo de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional.

Emprendimiento

Emprendimiento en Colombia: cursos y apoyo gratuito para MiPymes

Cuidado personal

Hábitos que lo podrían ayudar a despertarse sin necesidad de usar alarma, según la ciencia

Asia

El balance de muertos por el alud en Nepal sube a 675