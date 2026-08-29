Así quedó la clasificación general de La Vuelta a España tras retiro de Pogačar: Colombia en el top 10

Hay nuevo líder en la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 8 llevada a cabo este domingo 29 de agosto, donde se presentó un accidente que cambió todo en la competencia. El esloveno Tadej Pogačar sufrió una aparatosa caída que lo obligó a abandonar la competencia.

La jornada trascurría sin mayores emociones cuando en medio del pelotón, el hasta hoy líder de la competencia terminó cayendo y tuvo que ser trasladado hacia un centro médico en ambulancia por la gravedad de su lesión. Con esto, hay un nuevo panorama de cara a las próximas semanas.

Este domingo 30 de agosto se correrá la novena etapa de La Vuelta con un recorrido de montaña de 187.5 km desde La Vila Joiosa hasta Alto de Aitana, mientras que el lunes 31 se llevará a cabo la primera jornada de descanso.

Así quedó la clasificación general tras el abandono de Tadej Pogačar

Enric Mas | 23h 24' 00'' Felix Gall | + 01' 11'' Primoz Roglic | + 01' 33'' Sepp Kuss | + 02' 15'' Óscar Onley | + 02' 16'' Richard Carapaz | + 02' 22'' Mattias Skjlelmose | + 03' 27'' Harold Tejada (colombiano) | + 03' 56'' Gregor Mühlberger | + 05' 39'' Jakob Omrzel | + 06' 04''

Los otros colombianos en La Vuelta a España:

18. Juan Felipe Rodríguez | + 13' 22''

54. Santiago Buitrago | + 39' 21''

99. Iván Ramiro Sosa | + 59' 04''

143. Guillermo Martínez | + 01h 17' 01''