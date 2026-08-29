Tadej Pogačar abandonó La Vuelta a España 2026 tras caída: se fue en ambulancia

Hay conmoción en el ciclismo tras la etapa 8 de La Vuelta a España 2026 tras confirmarse que el esloveno Tadej Pogačar tuvo que abandonar la competencia por una caída, la cual lo obligó a ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

El esloveno, quien al cierre de la etapa 7 se encontraba como líder de la clasificación general, segundo en la clasificación por puntos y primero en la clasificación de montaña, no podrá seguir defendiendo su gesta a causa de un accidente.

Pogačar estaba buscando en este 2026 quedarse con la triple corona del ciclismo, al haberse coronado campeón previamente del Giro de Italia y el Tour de Francia, por lo que este objetivo quedará en veremos, mientras se conoce su estado de salud.

Ahora mismo hay preocupación por la participación del ciclista en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, el cual se llevará a cabo en Canadá del 20 al 27 de septiembre. En caso de que sea una fractura, quedaría descartada la posibilidad.

Así fue la caída de Tadej Pogačar en La Vuelta a España

Lo que se reveló en las imágenes de la trasmisión oficial dejan claro que fue una caída muy fuerte por parte del ciclista esloveno. Tras chocarse con algunos de sus rivales, su bicicleta dio una vuelta en el aire que lo llevó a estrellarse contra el suelo.

Además, se reveló que en camino por donde transitaba el pelotón habría una piedra lo suficientemente grande como para provocar una caída como la que sufrió el hasta hoy líder de la general. Se espera que la organización entregue un reporte oficial.

¿Quiénes compiten por La Vuelta a España 2026 tras el abandono de Pogačar?

Tras el abandono de Pogačar, La Vuelta a España continúa su curso de cara a las próximas semanas de competencia, donde varios ciclistas que venían persiguiéndolo en la clasificación general ahora ven más posibilidades para ser campeones.

Enric Mas, Primoz Roglic, Felix Gall y Richard Carapaz aparecen como algunos de los candidatos para competir y con pocos minutos de diferencia entre sí. No hay un candidato definitivo, pues todo puede pasar de cara a los próximos días.