Emprendimiento en Colombia: cursos y apoyo gratuito para MiPymes

Conozca la nueva iniciativa gratuita que llega a Bogotá, Barranquilla y Floridablanca ofreciendo formación certificada, mentorías y valiosas vitrinas comerciales para consolidar el éxito de su emprendimiento.

El reto del emprendimiento en Colombia: de nacer a crecer

El panorama de los negocios en el país muestra señales positivas, pero también grandes desafíos. Entre enero y junio de 2026, Colombia registró 1.494.586 microempresas activas, lo que representa un aumento del 5,1 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Informe de Tejido Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, en este mismo semestre se matricularon 183.485 empresas, evidenciando un crecimiento del 7,7 %.

Ante estas cifras, el reto actual del mercado no es únicamente incentivar la creación de más compañías, sino garantizar que aquellas que apenas nacen cuenten con las capacidades, las conexiones estratégicas y las oportunidades necesarias para crecer y consolidarse en el tiempo.

¿Qué es el programa 'Emprender es Crecer Más'?

Para dar respuesta a esta necesidad, surge ' Emprender es Crecer Más ', una iniciativa de inversión social privada liderada por la Empresa Parque Arauco en Colombia.

Durante el segundo semestre de 2026, este modelo, que previamente solo se había ejecutado en el centro comercial Parque La Colina en Bogotá, expandirá su impacto hacia otras regiones del país. Ahora, la programación también llegará a emprendedores en el Parque Alegra de Barranquilla y el Parque Caracolí en Floridablanca. Esta propuesta busca ofrecer una ruta que combina el aprendizaje, el acompañamiento especializado, valiosas conexiones y espacios de comercialización para microempresarios de forma gratuita.

Congresos, mentorías y cursos certificados sin costo

El proceso de fortalecimiento está dividido en varias etapas diseñadas para maximizar el potencial de los negocios. El primer paso consistirá en los Congresos ' Emprender es Crecer Más ', concebidos como encuentros de cerca de cuatro horas para aprender, inspirarse y conectar con actores clave del ecosistema. Se proyecta una asistencia de aproximadamente 300 personas, con la participación de cámaras de comercio, instituciones académicas, entidades locales y diversas marcas.

Parque Caracolí - Cortesía: Arteaga Latam

Sumado a esto, la propuesta continuará con una sólida ruta académica que incluye:

Cinco cursos virtuales certificados y una sesión en tiempo real, gracias a una alianza con la Universidad Católica de Chile.

Proyecciones para certificar a cerca de 140 participantes en conocimientos del mundo del retail.

Mentorías especializadas que impactarán a 70 beneficiarios.

En Bogotá y Floridablanca, estas actividades estarán dirigidas a empresas interesadas en participar a través de Parque Arauco, mientras que en Barranquilla el proceso se desarrollará de la mano con la Cámara de Comercio de la ciudad.

Vitrina comercial: el premio para vender en Parque La Colina

Uno de los mayores atractivos del programa es la oportunidad de llegar a la 'Vitrina Parque Arauco'. Este beneficio inicia con un bootcamp exclusivo para 25 emprendimientos, de los cuales 10 serán seleccionados para participar en una feria comercial de tres días.

Parque La Colina - Cortesía: Arteaga Latam

Finalmente, un jurado técnico evaluará el desempeño de los participantes para escoger a un ganador. Este emprendedor tendrá la invaluable oportunidad de comercializar sus productos durante tres meses en 2027 dentro de Parque La Colina en Bogotá, sin ningún costo.

Fechas clave para unirse a la Red de Emprendedores Arauco

La apuesta de 2026 busca consolidar la 'Red de Emprendedores Arauco', diseñada para conectar a los participantes de las distintas ciudades con nuevas oportunidades de alianzas estratégicas y mecanismos de visibilización. Más que simples encuentros, es un recorrido que acompaña desde la formación hasta la exposición comercial.

Parque Alegra - Cortesía: Arteaga Latam

Si usted desea hacer parte de los congresos, agéndese con el siguiente calendario: