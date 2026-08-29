El jugador que merece el Balón de Oro 2026, según Luis Díaz

Luis Díaz fue protagonista en el debut del Bayern Múnich en la Bundesliga 2026/27, marcando uno de los goles en la victoria por 5-1 frente a Stuttgart, resultado que desde ya los deja en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Tras este compromiso, el colombiano habló con los medios de comunicación, donde aprovechó para bañar en elogios a uno de sus compañeros e inició la campaña para ponerlo como favorito en la carrera por el Balón de Oro 2026.

Luis Díaz quiere el Balón de Oro para Harry Kane

Luis Díaz manifestó que para él, el mejor jugador del mundo en estos momentos es el delantero inglés Harry Kane, quien pese a que no marcó en la goleada ante Stuttgart, tuvo una destacada actuación. Lo considera como el principal candidato para ganar el premio entregado por France Football.

Lo demostró toda la temporada pasada y lo viene mostrando hace mucho tiempo, es un tipo que hace todo bien. Va, corre, defiende, mete pases, mete gol, la mentalidad que tiene es de locos. Para mí es el primero de los demás candidatos a ganar el Balón de Oro, ojalá pueda llevárselo y estemos contentos todos.

Durante la temporada que evalúan en France Football para entregar el galardón, Harry Kane tiene números impresionantes. Marcó 61 goles y 7 dio asistencias en 51 partidos con el Bayern, mientras que con la Selección de Inglaterra fueron 12 goles (6 en el Mundial) y 1 asistencia, unos números descomunales.

José Mourinho pidió el Balón de Oro para Kylian Mbappé

La candidatura de Harry Kane no es la única que ha recibido respaldo público. El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, lanzó el sábado una campaña a favor de Kylian Mbappé para el Balón de Oro 2026 y defendió que el premio debe reconocer al “mejor jugador del mundo”, independientemente de los títulos colectivos obtenidos.

Mourinho sostuvo que los mejores futbolistas del mundo son un grupo reducido y afirmó que se sabe quiénes son y dónde están. En ese contexto, destacó a Mbappé, quien durante el Mundial de Norteamérica se convirtió en el mayor goleador de la historia del torneo.