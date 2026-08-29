El balance de muertos por el alud en Nepal sube a 675

El número oficial de fallecidos por el alud ocurrido el miércoles en Nepal aumentó a 675, según el último reporte de la autoridad de gestión de desastres difundido este sábado.

RELACIONADO Impactantes imágenes de la destrucción en la frontera de Nepal y China

El balance anterior, del lado nepalí, era de 633 víctimas. En la vecina China, las autoridades confirmaron siete muertos en la región del Tíbet, lo que eleva el total conjunto a 682 fallecidos.

La tragedia deja además cerca de 3.000 personas desaparecidas en ambos países, de las cuales al menos 2.426 en Nepal. Expertos señalan que un enorme bloque de hielo desprendido de un glaciar a más de 5.000 metros habría provocado el desastre que arrasó pueblos, puentes y edificios en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Colapso glaciar y actividad sísmica

El científico Simon Cox, del instituto neozelandés GNS Science, explicó que “un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros y cayó en un valle”, transformándose en una masa arrolladora de lodo y rocas que arrasó todo a su paso.

El impacto fue tan fuerte que se registró como un evento sísmico de magnitud 5,2, inicialmente confundido con un terremoto. El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó después que se trató de un colapso glaciar y flujo de escombros.

RELACIONADO Datos curiosos para entender la arrasadora avalancha entre Nepal y Tíbet

Reconstrucción y alerta por cambio climático

La zona afectada es de difícil acceso, por lo que los expertos recurren a imágenes satelitales para reconstruir lo ocurrido. Algunos sugieren que pudo tratarse de una inundación violenta por desbordamiento de un lago glaciar, aunque otros descartan esa hipótesis y apuntan a acumulación de agua bajo el hielo.

Las autoridades nepalíes recibieron la primera alerta a las 9H00 locales, pero no está claro cuántas comunidades lograron reaccionar. “Si vives bajo un glaciar, es una bomba de relojería”, advirtió Adrian McCallum, glaciólogo australiano.

Aunque aún no se atribuye directamente al cambio climático, los especialistas recuerdan que el retroceso de los glaciares en todo el mundo aumenta los riesgos de desastres y priva a las comunidades de fuentes vitales de agua. “La mejor manera de mitigar el riesgo sería reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero”, subrayó la glacióloga Lauren Vargo.