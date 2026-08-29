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Pronóstico del IDEAM para este fin de semana: lluvias intensas y alertas por riesgo de deslizamientos

El sábado 29 de agosto se prevé un aumento significativo de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional.

Foto: IDEAM

Noticias RCN

agosto 29 de 2026
11:19 a. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que el fin de semana estará marcado por precipitaciones de variada intensidad en varias regiones del país, con especial atención el sábado, cuando se esperan las condiciones más lluviosas.

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Sábado: incremento de lluvias en Pacífica, Orinoquía y norte de la Andina

El sábado 29 de agosto se prevé un aumento significativo de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional. Las lluvias más fuertes se concentrarán en las regiones Pacífica y Orinoquía, además del norte de la región Andina y el sur del Caribe.

Los mayores acumulados se estiman en departamentos como Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.

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En las zonas más afectadas por el reciente terremoto, como Antioquia, Risaralda, Quindío y el occidente de Valle del Cauca y Cauca, persistirán las lluvias, lo que aumenta el riesgo de movimientos en masa en el piedemonte llanero, amazónico y el litoral Pacífico.

Domingo: disminución de lluvias, pero persisten riesgos en Pacífica y La Mojana

El domingo 30 de agosto se prevé una reducción de las precipitaciones respecto al día anterior, aunque las lluvias continuarán en la región Pacífica, con probabilidad de alcanzar alta intensidad en la tarde y la noche.

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También se esperan acumulados importantes en sectores de Cesar, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guaviare y Vaupés.

La onda tropical No. 42 seguirá transitando sobre el país y la No. 44 podría ingresar durante la jornada, favoreciendo mayor nubosidad y lluvias en algunos sectores. En contraste, en la región Insular predominarán condiciones de tiempo seco.

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