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¿Una piedra? Revelan video el momento exacto de la caída que provocó el abandono de Tadej Pogačar

El ciclista esloveno que lideraba la clasificación general de La Vuelta a España sufrió una dura caída que lo llevó a abandonar la competencia.

Tadej Pogačar abandonó La Vuelta a España 2025 tras caída_ se fue en ambulancia (1)
FOTO: Deportes RCN

Ángel Ballén

agosto 29 de 2026
10:55 a. m.
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Hay conmoción en el ciclismo tras confirmarse que el ciclista esloveno Tadej Pogačar tuvo que abandonar La Vuelta a España 2026 tras sufrir una dura caída en la etapa 8 de la competencia. Se espera que en las próximas horas su equipo confirme la gravedad de la lesión que lo obligó a marcharse en una ambulancia.

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Pogačar se encontraba como líder de la clasificación general y de montaña, mientras que estaba en el segundo puesto en la clasificación de puntos. Además, buscaba quedarse con la triple corona luego de ganar el Tour de Francia y Giro de Italia.

Así fue la caída de Pogačar en La Vuelta a España

De acuerdo a las imágenes mostradas en la trasmisión oficial, se evidencia el momento en el que cayó el favorito al título. Se encontraba en medio del pelotón cuando su bicicleta terminó dando una vuelta en el aire y parecía inicialmente que se había caído solo.

Tadej Pogačar abandonó La Vuelta a España 2026 tras caída: se fue en ambulancia
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Sin embargo, en Deportes RCN se percataron de que el punto por el que transitaba Pogačar tenía una piedra, por lo que esto podría haber sido el causante de la caída. Se espera que la organización confirme las causas del accidente.

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