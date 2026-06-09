CANAL RCN
Deportes

Así van los colombianos en la Vuelta España tras la etapa 15 de este domingo

Un dramático final se vivió este domingo en la ronda ibérica.

Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

septiembre 06 de 2026
11:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La décimo quinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Palma del Río y Córdoba, concluyó con la contundente victoria de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). El versátil corredor belga firmó su segundo triunfo de fracción en esta edición tras formar parte de la escapada decisiva y resolver a su favor un rápido esprint reducido.

La fracción estuvo condicionada por el fuerte calor y los continuos ataques desde la salida, provocando la formación de una fugaz escapada inicial de once corredores. En la zona media y de ascenso de la jornada, el noruego Andreas Leknessund apretó el paso en solitario.

GP de Monza: Kimi Antonelli logra una remontada histórica y se lleva la victoria
RELACIONADO

GP de Monza: Kimi Antonelli logra una remontada histórica y se lleva la victoria

A unos 30 kilómetros del final, Wout van Aert saltó desde el grupo perseguidor con un potente cambio de ritmo para dar caza a la cabeza de carrera y conformar un quinteto definitivo junto a Thibau Nys, Ramses Debruyne, Alessandro Romele y el propio Leknessund. A pesar de los ataques de sus rivales en el tramo llano previo a la meta, Van Aert controló la situación con solvencia y remató la etapa con autoridad al esprint.

En el grupo principal, los favoritos al título mantuvieron el pulso sin cambios en el tiempo, pese a un pequeño susto mecánico por pinchazo del esloveno Primož Roglič que resolvió sin complicaciones.

Así van los colombianos en la clasificación de la Vuelta a España

Los escarabajos nacionales tuvieron un día defensivo y de resguardo tras las exigentes jornadas montañosas previas:

El bogotano Santiago Buitrago se mantuvo arropado en el pelotón principal tras su destacado esfuerzo de la jornada anterior. Con este resultado, confirmó matemáticamente el liderato de la clasificación de la montaña, luciendo la camiseta de lunares rojos con 69 puntos en su cuenta personal.

Por otro lado, Harold Tejada (XDS Astana Team), cruzó la meta a salvo dentro del grupo de favoritos, ratificándose como el colombiano mejor ubicado en la clasificación general dentro del top 15.

Por su parte, Iván Ramiro Sosa y Juan Rodríguez cumplieron labores de apoyo en el gran grupo y completaron la fracción sin pérdidas significativas.

Clasificación de la Etapa 15 (Top 5)

  1. Wout van Aert (Bélgica / Visma-Lease a Bike)
  2. Thibau Nys (Bélgica / Lidl-Trek)
  3. Ramses Debruyne (Bélgica / Alpecin-Deceuninck)
  4. Alessandro Romele (Italia / Astana Qazaqstan)
  5. Andreas Leknessund (Noruega / Uno-X Mobility)

Clasificación General de los Colombianos

11. Harold Tejada (XDS Astana Team) – a 9' 48"
15. Juan Rodríguez (EF Education-EasyPost) – a 29' 46"
17. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – a 33' 52"

Clasificación de la Montaña

  1. Santiago Buitrago (Colombia / Bahrain Victorious) – 69 pts
  2. Wout van Aert (Bélgica / Visma-Lease a Bike) – 40 pts
  3. Enric Mas (España / Movistar Team) – 24 pts
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fórmula 1

GP de Monza: Kimi Antonelli logra una remontada histórica y se lleva la victoria

Atletismo

Media Maratón de Medellín: Recorrido, fechas y detalles de los 21K y 10K

Grecia

Escalofriante lesión en el fútbol europeo: video registró el duro momento que vivió jugador

Otras Noticias

Gustavo Petro

“Se preocupa más por el bandido”: duro cuestionamiento de Westcol a Gustavo Petro por muerte de ‘Bendito menor’

El streamer defendió el accionar de los soldados durante el operativo que logró acabar con el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Finanzas personales

Nuevo fallo aclara qué sanciones puede imponer la administración a morosos

La ley enfatizó hasta que punto puede ir el conjunto residencial con los deudores.

Apple

¿Quién es John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, y de cuánto será su salario?

Enfermedades

Alerta por automedicación: 77% de hombres toma pastillas para la erección sin diagnóstico

Videojuegos

Así será el SOFA 2026 en Bogotá: fechas, espacios y experiencias