Así van los colombianos en la Vuelta España tras la etapa 15 de este domingo

La décimo quinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Palma del Río y Córdoba, concluyó con la contundente victoria de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). El versátil corredor belga firmó su segundo triunfo de fracción en esta edición tras formar parte de la escapada decisiva y resolver a su favor un rápido esprint reducido.

La fracción estuvo condicionada por el fuerte calor y los continuos ataques desde la salida, provocando la formación de una fugaz escapada inicial de once corredores. En la zona media y de ascenso de la jornada, el noruego Andreas Leknessund apretó el paso en solitario.

A unos 30 kilómetros del final, Wout van Aert saltó desde el grupo perseguidor con un potente cambio de ritmo para dar caza a la cabeza de carrera y conformar un quinteto definitivo junto a Thibau Nys, Ramses Debruyne, Alessandro Romele y el propio Leknessund. A pesar de los ataques de sus rivales en el tramo llano previo a la meta, Van Aert controló la situación con solvencia y remató la etapa con autoridad al esprint.

En el grupo principal, los favoritos al título mantuvieron el pulso sin cambios en el tiempo, pese a un pequeño susto mecánico por pinchazo del esloveno Primož Roglič que resolvió sin complicaciones.

Así van los colombianos en la clasificación de la Vuelta a España

Los escarabajos nacionales tuvieron un día defensivo y de resguardo tras las exigentes jornadas montañosas previas:

El bogotano Santiago Buitrago se mantuvo arropado en el pelotón principal tras su destacado esfuerzo de la jornada anterior. Con este resultado, confirmó matemáticamente el liderato de la clasificación de la montaña, luciendo la camiseta de lunares rojos con 69 puntos en su cuenta personal.

Por otro lado, Harold Tejada (XDS Astana Team), cruzó la meta a salvo dentro del grupo de favoritos, ratificándose como el colombiano mejor ubicado en la clasificación general dentro del top 15.

Por su parte, Iván Ramiro Sosa y Juan Rodríguez cumplieron labores de apoyo en el gran grupo y completaron la fracción sin pérdidas significativas.

Clasificación de la Etapa 15 (Top 5)

Wout van Aert (Bélgica / Visma-Lease a Bike) Thibau Nys (Bélgica / Lidl-Trek) Ramses Debruyne (Bélgica / Alpecin-Deceuninck) Alessandro Romele (Italia / Astana Qazaqstan) Andreas Leknessund (Noruega / Uno-X Mobility)

Clasificación General de los Colombianos

11. Harold Tejada (XDS Astana Team) – a 9' 48"

15. Juan Rodríguez (EF Education-EasyPost) – a 29' 46"

17. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – a 33' 52"

Clasificación de la Montaña