CANAL RCN
Internacional

¿Quién es John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, y de cuánto será su salario?

Su predecesor, Tim Cook, se mantendrá en la compañía, aunque en otro cargo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 06 de 2026
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A una semana del evento anual de Apple, en el que se rumora que la compañía podría presentar su primer teléfono plegable, John Ternus asumió el cargo de director ejecutivo del gigante tecnológico, que Tim Cook ocupaba desde hace 15 años.

El nuevo líder de la firma tecnológica es graduado en ingeniería mecánica de la Universidad de Pensilvania y dio sus primeros pasos profesionales en Virtual Research Systems.

Posteriormente, ingresó al equipo de diseño de Apple en 2001 y se consagró por liderar una transformación clave, que permitió reducir la huella de carbono de los productos de la compañía, elevar sus estándares de durabilidad, fiabilidad y resistencia.

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial
RELACIONADO

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial

Los retos de Ternus en la dirección ejecutiva de Apple:

Antes de llegar a la cima, escaló en la estructura interna hasta convertirse en vicepresidente senior de ingeniería de hardware. En esa posición, bajo el mando de Cook, supervisó el departamento de ingeniería para la cartera entera de dispositivos, incluyendo los iPhone, que son el motor financiero de la empresa.

El relevo en la dirección ejecutiva implica un cambio radical de perfil, pasando del especialista en operaciones que tejió la red global de suministros de la compañía a un perfil enfocado en la creación de hardware.

¿Cuáles serán los nuevos cambios que traerá la actualización iOS 27 en los iPhone?
RELACIONADO

¿Cuáles serán los nuevos cambios que traerá la actualización iOS 27 en los iPhone?

¿De cuánto será el salario del nuevo CEO de Apple?

El ejecutivo de 51 años toma el control en un escenario complejo: debe acelerar el terreno perdido frente a la competencia en inteligencia artificial y sortear las tensiones políticas provenientes de la Casa Blanca, todo esto mientras busca atenuar la profunda dependencia de la organización con el mercado chino.

En cuanto a su salario, un documento remitido el 1 de septiembre estipula que tendrá una base para el nuevo CEO de 3 millones de dólares, siendo idéntico al de su predecesor, que va a mantenerse cerca, tras haber asumido la posición de presidente ejecutivo del consejo de administración, un rol con el que Apple busca aprovechar su experiencia para gestionar las relaciones con representantes políticos en el extranjero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Fuerte sismo de magnitud 5,3 se sintió en México: este fue la zona donde se dio

África

Tragedia en Cabo Verde: accidente de autobús dejó al menos 25 muertos, la mayoría niños

Redes sociales

Murió reconocido influencer a sus 43 años de edad tras procedimiento estético íntimo: esto se sabe

Otras Noticias

Atletismo

Media Maratón de Medellín: Recorrido, fechas y detalles de los 21K y 10K

Herbalife Colombia anuncia su participación por tercer año como patrocinador de la Media Maratón de Medellín.

Enfermedades

Alerta por automedicación: 77% de hombres toma pastillas para la erección sin diagnóstico

Una encuesta realizada reveló que la mayoría de hombres comenzó a tomar estos medicamentos sin una valoración profesional.

Fiscalía General de la Nación

Compartían videos de agresiones sexuales contra sus propios hijos y los enviaron a la cárcel

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 5 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Videojuegos

Así será el SOFA 2026 en Bogotá: fechas, espacios y experiencias