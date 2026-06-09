¿Quién es John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, y de cuánto será su salario?

A una semana del evento anual de Apple, en el que se rumora que la compañía podría presentar su primer teléfono plegable, John Ternus asumió el cargo de director ejecutivo del gigante tecnológico, que Tim Cook ocupaba desde hace 15 años.

El nuevo líder de la firma tecnológica es graduado en ingeniería mecánica de la Universidad de Pensilvania y dio sus primeros pasos profesionales en Virtual Research Systems.

Posteriormente, ingresó al equipo de diseño de Apple en 2001 y se consagró por liderar una transformación clave, que permitió reducir la huella de carbono de los productos de la compañía, elevar sus estándares de durabilidad, fiabilidad y resistencia.

Los retos de Ternus en la dirección ejecutiva de Apple:

Antes de llegar a la cima, escaló en la estructura interna hasta convertirse en vicepresidente senior de ingeniería de hardware. En esa posición, bajo el mando de Cook, supervisó el departamento de ingeniería para la cartera entera de dispositivos, incluyendo los iPhone, que son el motor financiero de la empresa.

El relevo en la dirección ejecutiva implica un cambio radical de perfil, pasando del especialista en operaciones que tejió la red global de suministros de la compañía a un perfil enfocado en la creación de hardware.

¿De cuánto será el salario del nuevo CEO de Apple?

El ejecutivo de 51 años toma el control en un escenario complejo: debe acelerar el terreno perdido frente a la competencia en inteligencia artificial y sortear las tensiones políticas provenientes de la Casa Blanca, todo esto mientras busca atenuar la profunda dependencia de la organización con el mercado chino.

En cuanto a su salario, un documento remitido el 1 de septiembre estipula que tendrá una base para el nuevo CEO de 3 millones de dólares, siendo idéntico al de su predecesor, que va a mantenerse cerca, tras haber asumido la posición de presidente ejecutivo del consejo de administración, un rol con el que Apple busca aprovechar su experiencia para gestionar las relaciones con representantes políticos en el extranjero.