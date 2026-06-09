Media Maratón de Medellín: Recorrido, fechas y detalles de los 21K y 10K

El auge del running en el país continúa en constante ascenso, y la capital antioqueña se alista para vivir una nueva edición de la Media Maratón de Medellín, uno de los acontecimientos deportivos más relevantes e influyentes del calendario atlético colombiano y latinoamericano.

Con la participación esperada de miles de corredores locales, nacionales e internacionales, la competencia reafirma el compromiso de la ciudad con la promoción de hábitos de vida activos y saludables.

Reconocida por su alto nivel organizativo y avalada internacionalmente por World Athletics, la prueba se ha establecido como un punto de encuentro indispensable tanto para atletas de alto rendimiento como para aficionadas que buscan superar sus marcas personales.

Para esta ocasión, la agenda deportiva incluye las exigentes distancias de 21K (media maratón) y 10K, diseñadas para poner a prueba la preparación, disciplina y capacidad física de los participantes en un trazado urbano optimizado.

Un recorrido estratégico y logística de primer nivel

El trazado de las competencias concentrará su logística central en la emblemática zona de Parques del Río y el Edificio EPM, puntos asignados para la salida y la meta de las carreras. El circuito recorrerá importantes vías urbanas, ofreciendo las condiciones ideales para el desarrollo de la prueba técnica.

Con el propósito de brindar una experiencia integral a los deportistas, la organización ha desplegado un amplio esquema de asistencia a lo largo de los kilómetros del trayecto.

Esto abarca múltiples puntos de hidratación estratégica, estaciones de nutrición deportiva y soporte logístico capacitado para acompañar el esfuerzo de los participantes antes, durante y después del cruce por la línea de meta.

La Expo Maratón abre la antesala del evento

Como preámbulo a la gran jornada de juzgamiento y competición, la tradicional Expo Maratón abrirá sus puertas en el centro de convenciones Plaza Mayor. Este espacio servirá como punto oficial para que miles de inscritos reclamen sus kits de competencia, dorsales y chips de cronometraje.

Además del retiro del material técnico, la feria comercial albergará un abanico de experiencias interactivas, conferencias sobre preparación física, suplementación y servicios orientados al bienestar general.

La Expo se convierte así en un espacio de convergencia para marcas aliadas y la comunidad runner, fortaleciendo el tejido social en torno a la actividad física, la preparación previa y la recuperación atlética.

Con el dinamismo de la cultura deportiva como motor, Medellín ratifica su posición como la capital runner de la región, impulsando no solo el atletismo de juzgamiento, sino también el turismo, el comercio y la adopción constante de un estilo de vida enfocado en la salud y el bienestar.