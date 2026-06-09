Alerta por automedicación: 77% de hombres toma pastillas para la erección sin diagnóstico

La disfunción eréctil sigue siendo un tema del que muchos hombres prefieren no hablar. La vergüenza, los prejuicios relacionados con la edad y la búsqueda de soluciones rápidas han hecho que, en algunos casos, la automedicación termine reemplazando la consulta con un especialista.

Un análisis del centro de investigación de Boston Medical, clínicas especializadas en salud sexual masculina, encuestó a 3.570 hombres que consumen pastillas para tratar la disfunción eréctil y encontró una situación que llama la atención:

El 77% aseguró que comenzó a tomar estos medicamentos sin haber recibido previamente un diagnóstico médico formal.

El panorama se vuelve aún más relevante al conocer que casi seis de cada diez llevan más de seis meses consumiéndolos, lo que evidencia que para algunos pacientes el uso de estos medicamentos dejó de ser ocasional y se convirtió en una práctica prolongada.

¿Por qué tantos hombres empiezan a tomar pastillas para la disfunción eréctil sin un diagnóstico?

Hablar de problemas de erección continúa siendo difícil para muchos hombres. Por eso, internet, las recomendaciones de conocidos e incluso la facilidad para conseguir determinados medicamentos pueden convertirse en el primer recurso para intentar solucionar el problema.

Sin embargo, tener dificultades para conseguir o mantener una erección no significa necesariamente que todos los hombres tengan la misma condición ni que requieran exactamente el mismo tratamiento.

Carolina Sandoval, directora del Centro de Investigación de Boston Medical, advierte que la disfunción eréctil puede tener diferentes causas y grados de severidad. Por eso, considera necesario determinar primero qué está provocando el problema antes de recurrir a un medicamento.

En otras palabras, que un producto sea fácil de conseguir no significa que sea adecuado para todas las personas ni que su consumo deba hacerse sin orientación médica.

¿Las pastillas realmente están resolviendo las dificultades por las que se compran?

Los resultados de la encuesta muestran una diferencia importante entre tomar un medicamento y solucionar el problema.

Al preguntarles por las dificultades que habían experimentado durante los últimos tres meses, el 91,5% de los hombres afirmó que todavía presentaba algún tipo de problema de erección pese a consumir estos medicamentos.

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Dentro de ese grupo, el 77,4% manifestó que las dificultades aparecían de manera ocasional, frecuente o siempre, mientras que otro 14,1% aseguró que los problemas se presentaban rara vez.

Solamente el 8,5% afirmó no haber vuelto a experimentar dificultades.

La cifra permite cuestionar la idea de que una pastilla funciona como una solución automática para cualquier problema relacionado con la erección.

¿Por qué preocupa del consumo prolongado sin supervisión?

El problema, de acuerdo con el análisis, es que cuando existe automedicación se puede pasar por alto la causa que está detrás de la dificultad sexual y también los posibles efectos secundarios o consecuencias asociados al uso de medicamentos.

Por eso, el tratamiento debería partir de una evaluación que permita establecer qué está ocurriendo y cuál es la alternativa más adecuada para cada paciente.