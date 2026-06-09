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“Se preocupa más por el bandido”: duro cuestionamiento de Westcol a Gustavo Petro por muerte de ‘Bendito menor’

El streamer defendió el accionar de los soldados durante el operativo que logró acabar con el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Foto: IG @WestCOL

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
11:09 a. m.
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Toda una ola de reacciones se ha desatado en el país tras confirmarse la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y su compañera sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

¿Quién era 'La Bebecita', la pareja de 'Bendito Menor' que murió en el operativo?
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El expresidente Gustavo Petro manifestó su disgusto por los hechos y pidió a las autoridades justificar por qué se tomó la determinación de abatir al criminal si ya lo tenían rodeado.

“Que me explique la Policía Nacional, por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por policías, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos sino, matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar el de las mujeres en el lugar de los hechos?”.

Wetscol cuestionó la reacción de Gustavo Petro

Como consecuencia de esto, varias personas, entre ellas el reconocido streamer Wetscol, se pronunció cuestionando la postura del exjefe de Estado.

“Es que con estas cosas que él hace yo siento que se pasa. Yo de verdad, de verdad, esto sí lo hablo, porque ¿cómo vamos a acabar con estos bandidos si no es dándoles plomo? ¿Cómo acaba usted con una persona tan mala que es capaz de matar, de asesinar, de robar, de hacer cualquier cosa por el beneficio propio? ¿Cómo? ¿Qué otra manera? (…) Se preocupa más por el bandido que mataron que por el bienestar de los soldados de bien que están entrando a la misión”, aseguró.

El streamer también defendió el accionar de los soldados y dijo “un soldado no puede esperar a que te disparen, usted entre dando plomo”.

Así fue el operativo que permitió abatir a alias Bendito Menor

Las autoridades lograron abatirlo tras un minucioso operativo que se desarrolló en Riohacha, La Guajira. Los detalles de la intervención revelaron que inicialmente Pérez se encontraba en Uribia escondido, pero que se trasladó hasta la capital del departamento para reclamar un dinero producto de las extorsiones.

¿Qué pasará con los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?
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Una vez las autoridades confirmaron sus movimientos, difundieron por redes sociales la noticia de que había sido asesinado por un grupo delincuencial. Esto, con la intención de interceptar el paradero de Bendito menor.

El resultado de la acción estratégica fue el esperado: Andrés aclaró a través de algunas aplicaciones que seguía vivo y las autoridades lograron confirmar su ubicación.

Varios uniformados se ubicaron alrededor de la vivienda y cuando ingresaron se desató una diferencia de disparos. Como consecuencia también murieron dos escoltas del cabecilla.

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