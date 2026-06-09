Escalofriante lesión en el fútbol europeo: video registró el duro momento que vivió jugador

Un durísimo momento se dio en el encuentro entre el Volos NFC y el Olympiacos por la Superliga de Grecia. El guardameta del Volos, Marios Siampanis —con pasado en las filas del Olympiacos—, fue el protagonista involuntario de una aparatosa jugada que se saldó con la hospitalización de emergencia del delantero estrella marroquí Ayoub El Kaabi.

Video de la escalofriante lesión en Grecia

La acción crítica ocurrió al borde del descanso, cuando el atacante del conjunto del Pireo se proyectó en velocidad para disputar un balón dividido dentro del área rival.

En su intento por anticipar el remate y salvar el arco de su equipo, Siampanis salió violentamente de su zona, cayendo con todo el peso de su cuerpo sobre la extremidad inferior de El Kaabi. El impacto provocó una torsión antinatural en la pierna del delantero.

El silencio se apoderó de inmediato del estadio. La gravedad del incidente fue evidente desde los primeros segundos: los futbolistas de ambos planteles llamaron con desesperación al cuerpo médico mientras rodeaban a la víctima, quien yacía sobre el césped con evidentes muestras de dolor.

El propio guardameta Marios Siampanis rompió en llanto sobre el terreno de juego, visiblemente conmocionado al percatarse de la magnitud del daño provocado en su intento por neutralizar la jugada.

El atacante del Olympiacos tuvo que ser evacuado en camilla bajo los aplausos de la afición y trasladado de inmediato a un centro médico local para realizarle estudios de urgencia.

Horas después del compromiso, Siampanis ofreció disculpas públicas, reiterando que su intención siempre fue buscar el balón y expresando su consternación por lo sucedido a su compañero de profesión.

Por su parte, el cuadro de Olympiacos se pronunció dando un mensaje de aliento para su goleador. "Ayoub, en este momento difícil, toda la familia del Olympiacos está a tu lado de todo corazón. Tu fuerza, pasión y espíritu combativo nos han inspirado tantas veces. Ahora es nuestro turno de devolverte toda esa fuerza", se leyó.

Y agregaron: "Mantente fuerte, @AyoubElKaabi. Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta verte de vuelta donde perteneces. Te deseamos una pronta recuperación".

El impacto de este suceso sacude los planes tácticos del técnico de Olympiacos, José Luis Mendilibar. La baja de su principal referente goleador obliga al estratega a reestructurar la ofensiva de cara a un calendario exigente que incluye tanto la competición doméstica como la Europa League.

Tras el desafortunado choque, el delantero mexicano Armando "Hormiga" González ingresó al terreno de juego y asumió la responsabilidad en el frente de ataque, perfilándose como una de las variantes inmediatas mientras la institución rojiblanca aguarda el parte médico oficial sobre el tiempo definitivo de recuperación de su figura.