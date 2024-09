Particular coincidencia entre Falcao en Millonarios y Mbappé en el Real Madrid

El 1 de septiembre será una fecha que quedará guardada en la memoria de Radamel Falcao García, quien logró marcar su primer gol con la camiseta de Millonarios, lo que desató la locura total de todos los seguidores del cuadro azul, quienes esperaban con ansias la primera anotación del jugador de la Selección Colombia.

Sin embargo, el gol de Falcao no fue el único factor que hará que esta fecha sea imborrable para todos los seguidores del fútbol, pues este mismo día, uno de los ‘pupilos’ del ‘Tigre’ marcó por primera vez en la Liga de España, haciendo que millones de seguidores compararan lo sucedido con Radamel y su excompañero de equipo.

Falcao y Mbappé marcaron el mismo día

El encargado de dar a conocer el curioso dato fue Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, quien por medio de su cuenta de X informó que Radamel Falcao García y Kylian Mbappé marcaron el mismo día su primer gol en sus respectivas ligas (España y Colombia), lo que hizo que el nombre de ambos delanteros fuera tendencia a nivel mundial.

“El mismo día Mbappé y Falcao anotaron su primer gol de Liga en sus dos históricos equipos… ¡Vendrán más!”, fueron la información que dio a conocer el reconocido periodista sobre la primera anotación de Falcao y el francés.

Cabe mencionar que Radamel Falcao García y Kylian Mbappé compartieron camerino en años anteriores en el Mónaco. Allí, ambos atacantes hicieron una gran amistad que se vio reflejada en el terreno de juego y que se ha ido uniendo al correr los años, pues para el francés, el colombiano es un ‘profesor’.

Mbappé sobre Falcao: “Fue un maestro”

En una entrevista realizada por la revista Esquiere, Mbappé recordó a Radamel Falcao García, dejando claro que fue un jugador importante para su carrera profesional, pues le dio consejos y tips para que fuera creciendo en el fútbol profesional, razón por la que el francés tiene un gran cariño por el samario.

“Era una estrella, pero tenía ganas de transmitir. Fue como un maestro para mí. Es alguien que siempre quiere marcar, pero me dejó espacio para expresarme (…) Es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionada y quería ir a 2.000 kilómetros por hora”, aseguró Mbappé en años anteriores sobre Falcao.