¡Colombia goleó a Brasil y avanzó a la gran final del Sudamericano sub-17!: vea los goles

La Selección Colombia Masculina Sub-17 dio un paso firme en sus aspiraciones dentro del CONMEBOL Sub-17 tras disputar este jueves 16 de abril un compromiso determinante en su camino hacia la gran final del certamen. En un duelo de alta exigencia, el equipo nacional mostró carácter, orden táctico y una destacada eficacia ofensiva que le permitió imponerse con autoridad y quedar muy cerca de la definición por el título continental.

Desde los primeros minutos, el conjunto colombiano evidenció una propuesta clara, basada en la intensidad, la presión alta y la búsqueda constante del arco rival. Esa actitud le permitió dominar varios tramos del partido y generar opciones de peligro que, con el paso del tiempo, terminaron traduciéndose en goles. La solidez colectiva fue uno de los aspectos más destacados, con un equipo compacto en defensa y dinámico en ataque.

Contundencia ofensiva en un momento clave

El marcador se abrió gracias a Adrián Mosquera, quien aprovechó una oportunidad en el área para vencer al arquero rival y darle la ventaja a Colombia. Ese gol no solo significó tranquilidad en el desarrollo del juego, sino que también reforzó la confianza del equipo, que mantuvo la intensidad y no renunció a su vocación ofensiva.

Con el paso de los minutos, apareció la figura de José Escorcia, quien terminó siendo determinante en el resultado final. El delantero firmó un doblete que amplió la diferencia y prácticamente sentenció el compromiso. Su capacidad para ubicarse en el momento justo y definir con precisión fue clave para consolidar el dominio colombiano y cerrar el partido con un contundente 3-0.

A un paso de la gran final

El rendimiento del equipo dejó sensaciones muy positivas, no solo por el resultado, sino también por la forma en que se consiguió. Colombia mostró madurez para afrontar un partido decisivo y supo responder en los momentos de mayor presión, un aspecto fundamental en torneos de esta magnitud.

Con esta victoria, la Selección Colombia Sub-17 queda a la expectativa de conocer a su rival en la final, que saldrá del enfrentamiento entre Argentina y Ecuador, programado para las 6:00 de la tarde (hora colombiana). El equipo nacional se prepara ahora para el último desafío, con la ilusión de coronar su destacada campaña.

La gran final está prevista para el próximo domingo 19 de abril a las 6:00 p.m. (hora Colombia), en lo que será una nueva oportunidad para que esta generación de futbolistas demuestre su talento y ratifique su proyección en el ámbito internacional.