"Es el mes de cambiar todo": Mhoni Vidente apareció nuevamente y reveló esta predicción

Tras los primeros días de junio, Mhoni Vidente hizo un análisis de cómo sería el mes a nivel de energías y política.

La astróloga destapó sus cartas en su cuenta de TikTok y aseguró que, en el marco de un año más de vida de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habrá varios cambios a nivel mundial.

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Estas energías se percibirían en junio de 2026, según Mhoni Vidente

Luego de su lectura de cartas, Mhoni Vidente dejó claro que en junio se podrían presentar múltiples acontecimientos a tener en cuenta.

"Va a ser el mes del diablo, de las energías fuertes, de cambiar todo en todos los sentidos, del Mundial y de saber qué vamos a hacer con estos virus que están completamente azotando a la humanidad", enfatizó Mhoni Vidente.

¿Qué podría pasar en la geopolítica mundial en junio de 2026? Este fue el balance de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente manifestó que Donald Trump será protagonista en junio de 2026 y que tendrá en la mira a un importante país de Europa.

"En el mes cabalístico, cumple 80 años Donald Trump. Él ha sido el protagonista desde hace dos años y ha sido el que ha manejado completamente la agenda en todos lados y en todas partes", detalló la vidente.

"Las cartas me dicen que trae en la mira a Pedro Sánchez y a Zapatero, de España. El gobierno español, junto a su partido socialista, se está quebrando en tres partes y Donald Trump va a seguir sacando información porque es el que la está filtrando. Definitivamente, aventará el dardo para adelantar las elecciones", agregó Mhoni Vidente.

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Asimismo, reveló quién podría ganar las próximas elecciones presidenciales en Perú.

"Se visualiza que Keiko, la hija de Fujimori, va a ser presidenta de Perú. Recordemos que ella es de 'centro', pero se va a convertir al 'centro derecha' para que le ayuden Estados Unidos, Japón y la Unión Europea a levantar completamente al país. Ellos vivirán mejor en cuestiones laborales y de economía", concluyó Mhoni Vidente.