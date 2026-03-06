CANAL RCN
Tendencias

"Es el mes de cambiar todo": Mhoni Vidente apareció nuevamente y reveló esta predicción

La astróloga destapó sus cartas y analizó el panorama geopolítico. ¿Qué dijo?

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras los primeros días de junio, Mhoni Vidente hizo un análisis de cómo sería el mes a nivel de energías y política.

La astróloga destapó sus cartas en su cuenta de TikTok y aseguró que, en el marco de un año más de vida de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habrá varios cambios a nivel mundial.

"Viene una tragedia muy grande": Mhoni Vidente llamó la atención con esta predicción
RELACIONADO

"Viene una tragedia muy grande": Mhoni Vidente llamó la atención con esta predicción

¿Cuáles serían? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estas energías se percibirían en junio de 2026, según Mhoni Vidente

Luego de su lectura de cartas, Mhoni Vidente dejó claro que en junio se podrían presentar múltiples acontecimientos a tener en cuenta.

"Va a ser el mes del diablo, de las energías fuertes, de cambiar todo en todos los sentidos, del Mundial y de saber qué vamos a hacer con estos virus que están completamente azotando a la humanidad", enfatizó Mhoni Vidente.

¿Qué podría pasar en la geopolítica mundial en junio de 2026? Este fue el balance de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente manifestó que Donald Trump será protagonista en junio de 2026 y que tendrá en la mira a un importante país de Europa.

"En el mes cabalístico, cumple 80 años Donald Trump. Él ha sido el protagonista desde hace dos años y ha sido el que ha manejado completamente la agenda en todos lados y en todas partes", detalló la vidente.

"Las cartas me dicen que trae en la mira a Pedro Sánchez y a Zapatero, de España. El gobierno español, junto a su partido socialista, se está quebrando en tres partes y Donald Trump va a seguir sacando información porque es el que la está filtrando. Definitivamente, aventará el dardo para adelantar las elecciones", agregó Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente predijo quién ganará la segunda vuelta en Colombia
RELACIONADO

Mhoni Vidente predijo quién ganará la segunda vuelta en Colombia

Asimismo, reveló quién podría ganar las próximas elecciones presidenciales en Perú.

"Se visualiza que Keiko, la hija de Fujimori, va a ser presidenta de Perú. Recordemos que ella es de 'centro', pero se va a convertir al 'centro derecha' para que le ayuden Estados Unidos, Japón y la Unión Europea a levantar completamente al país. Ellos vivirán mejor en cuestiones laborales y de economía", concluyó Mhoni Vidente.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Westcol reaccionó al inesperado video de Blessd junto a Aida Victoria Merlano: esto dijo

Artistas

El DJ colombiano que tocará junto a David Guetta en uno de los festivales más importantes de Europa

Artistas

Melissa Gate rompió el silencio y habló de su voto en la segunda vuelta presidencial: ¿qué dijo?

Otras Noticias

Policía Nacional

Recién nacida fue hallada abandonada dentro de una bolsa en Quindío: su llanto permitió salvarla

La bebé, que aún tenía el cordón umbilical y presentaba signos de hipotermia, fue encontrada en un lote baldío de Montenegro.

Linda Caicedo

Real Madrid presentó su nueva camiseta con Linda Caicedo como protagonista

Real Madrid presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026/27 y Linda Caicedo es protagonista.

Elecciones en Colombia

Elecciones 2026: ¿Cómo se calcula la reposición de votos para los candidatos?

Estados Unidos

Trump firma orden que da al gobierno de EE. UU. acceso a potentes modelos de IA

Cuidado personal

Cómo saber si una clínica de depilación láser es segura: lo que debe saber del procedimiento