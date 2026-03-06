Revelaron los uniformes que usará Colombia en el Mundial 2026 dependiendo el partido

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial de 2026 continúa avanzando y cada detalle alrededor de la selección Colombia despierta la atención de los aficionados. En las últimas horas se conocieron las indumentarias que utilizará el equipo nacional durante sus tres compromisos de la fase de grupos, una información que suele generar expectativa entre los seguidores de la Tricolor a pocos días del comienzo de la máxima cita del fútbol.

Además de los aspectos deportivos y tácticos, los uniformes forman parte de la identidad de cada selección y se convierten en uno de los elementos más observados durante un campeonato de esta magnitud. Por ello, la definición de las combinaciones de camiseta, pantaloneta y medias para cada encuentro ha comenzado a despertar comentarios entre los aficionados colombianos.

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La selección dirigida por Néstor Lorenzo iniciará su participación mundialista enfrentando a Uzbekistán. Para ese compromiso, Colombia lucirá su uniforme alternativo compuesto por camiseta azul, pantaloneta azul y medias amarillas. Su rival, por su parte, saltará al terreno de juego vestido completamente de blanco, una combinación que permitirá una clara diferenciación visual entre ambos equipos.

¿Cómo vestirá Colombia en cada partido del grupo?

El segundo encuentro de la fase de grupos será frente a República Democrática del Congo. En esta ocasión, la Tricolor volverá a utilizar sus colores más tradicionales. El equipo nacional jugará con la camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas, una combinación que mantiene la esencia histórica de la selección y que suele ser una de las preferidas por muchos aficionados.

Para el tercer y último compromiso de la primera ronda, Colombia se medirá a Portugal en uno de los partidos más atractivos de su zona. En ese encuentro, el combinado nacional vestirá camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas, una presentación diferente a la utilizada frente al conjunto africano, pero conservando el color amarillo como principal protagonista.

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Estas decisiones hacen parte de la planificación establecida por la FIFA para garantizar el contraste adecuado entre los equipos durante cada compromiso del torneo.

Los detalles que también hacen parte del Mundial

Aunque el rendimiento dentro del campo será el aspecto más importante para Colombia, los uniformes también forman parte del espectáculo que rodea una Copa del Mundo. Cada combinación suele quedar asociada a momentos, goles y resultados que terminan marcando la memoria colectiva de los aficionados.

La expectativa alrededor del equipo colombiano continúa creciendo a medida que se acerca su debut. Los seguidores ya conocen cómo vestirá la selección en cada uno de sus partidos de la fase de grupos y ahora toda la atención se concentra en lo que ocurra dentro del terreno de juego frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Con los uniformes definidos y la ilusión intacta, Colombia se prepara para afrontar un nuevo desafío mundialista con el objetivo de avanzar de ronda y convertirse en una de las selecciones protagonistas del certamen.