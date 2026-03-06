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Elecciones 2026: ¿Cómo se calcula la reposición de votos para los candidatos?

Solamente cuatro de los 11 candidatos recibirán la reposición de votos.

Pesos colombianos.
Pesos colombianos. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 03 de 2026
09:10 a. m.
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El tema del momento son las elecciones de primera vuelta que se desarrollaron el pasado domingo 31 de mayo. Más de 23 millones de colombianos acudieron a las urnas.

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Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo contaron con el apoyo de más de 10 millones de votantes. Por su parte, Iván Cepeda y Aida Quilcué se quedaron 9.6 millones de votos.

¿Quiénes recibirán la reposición de votos?

La carrera por llegar a la Casa de Nariño se definirá el domingo 21 de junio, día de la segunda vuelta. Por eso, estas tres semanas serán el periodo más importante de las campañas.

Aparte de los ganadores, la contienda dejó varios resultados que no se deben pasar por desapercibidos. Un ejemplo es la cantidad de votos de aquellos que no superaron la primera vuelta.

La tercera de la elección, Paloma Valencia, ya anunció públicamente su apoyo a la candidatura de De la Espriella. Aunque queda la duda por el camino que escoja quien fue su fórmula, Juan Daniel Oviedo.

En cualquier elección, siempre se habla de la llamada reposición de votos. ¿Quiénes la reciben tras la primera vuelta? Se debe tener en cuenta que, para acceder a este beneficio, se debe superar el 4 %.

Por ende, De la Espriella, Cepeda, Valencia y Sergio Fajardo fueron los cuatro que estuvieron por encima del umbral.

¿Cuáles son los requisitos para la reposición?

La Misión de Observación Electoral (MOE) explica que, para calcular la reposición, se deben tener en cuenta también el valor del voto y los anticipos. En ese orden de ideas, para la primera vuelta el valor quedó en $8.613 sin anticipos.

Aunque se debe tener en cuenta que la reposición se entrega cuando los candidatos presentan sus informes de ingresos y gastos de campaña en Cuentas Claras, entre los contadores del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

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Con estos informes, los contadores deberán revisarlos. En caso de encontrar inconsistencias o falta de información, se pedirá claridad que deberá ser atendida en un mes. Posteriormente, habrá un plazo de 10 días hábiles en caso de que siga faltando.

Si la Sala Plena del CNE considera que no hubo cumplimiento en los requerimientos tras surtidos los plazos, los informes serán archivados y la campaña pierde el derecho a la reposición.

Ahora bien, si la información fue clara, se expide el certificado contable. Con este documento, se prepara el acto administrativo que reconoce la reposición para que baste con adelantar el trámite.

Asimismo, las organizaciones políticas pueden estipular que un porcentaje de la reposición se deduzca a favor del candidato.

En ese orden de ideas, La República estima que la reposición sería así: $31.915.891.000 para De la Espriella, $14.217.157.000 para Cepeda, $14.217.606.000 para Valencia y $1.737.000.000 para Fajardo.

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