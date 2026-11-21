La Selección Colombia Sub-17 inicia su participación en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría juvenil, en Catar, y su primera prueba será contra el combinado asiático de Japón; el juego iniciará a las 7:30 de la mañana, hora de Colombia y podrá seguirlo EN VIVO a través del siguienteLINK.

La 'tricolor', que llega a la cita mundialista siendo el actual campeón del Sudamericano de la categoría jugado en Paraguay en 2026, es dirigido por el entrenador Fredy Hurtado y compartirá el grupo L junto a Japón, Honduras y Serbia.

El Mundial Sub-17 de la FIFA, en Catar, se jugarrá desde el 19 de noviembre y hasta el 13 de diciembre del 2026.

Titulares de la Selección Colombia para el primer partido del Mundial vs. Japón

Para la primera salida de la selección nacional ante Japón, el entrenador Fredy Hurtado definió el siguiente 11 titular:

S. Martínez; E. Estrella, J. Fori, S. Vallecilla, A. Murillo; E. Carrillo, M. Agámez; L. Maturana, M. Caicedo, J. Escorcia; A. Mosquera

El segundo compromiso de la 'tricolor' será el próximo martes 24 de noviembre vs. Honduras a las 10:30 de la mañana, hora de Colombia y el último partido de la fase de grupos será contra la selección de Serbia el próximo viernes 27 de noviembre a las 8:00 a. m.

¿Cómo ver los partidos de la Selección Colombia Sub-17?

Los tres partidos que la Selección Colombia disputará en la fase de grupos, más los de las fases de eliminación, en caso de avanzar, se podrán vivir en vivo y en directo a través de la señal principal del Canal RCN, así como en las plataformas digitales del canal como YouTube y TikTok.