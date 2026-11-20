El mismo celular con el que un paciente agenda una cita puede servirle para asistir a una consulta a distancia. Lo que cambia es el canal.

Pero, la Resolución 1644 de 2026 del Ministerio de Salud establece que WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería inmediata quedan por fuera de las herramientas que cumplen los requisitos para prestar servicios de telemedicina en Colombia.

¿Para qué puede seguir usando WhatsApp con su centro médico?

El chat puede seguir siendo un punto de contacto para pedir una cita, confirmar el horario o consultar los documentos que debe presentar. Si el paciente necesita una valoración clínica, el prestador debe realizarla mediante su sistema de historia clínica electrónica, donde se registra y conserva la información de la atención.

“El problema, entonces, no es una aplicación como WhatsApp. Es confundir un canal cómodo con una infraestructura clínica”, explica Dorian Rallón, CEO de Biofile.

La norma también contempla la teleorientación, que permite ofrecer información general sobre prevención y autocuidado o indicar a qué servicio acudir. Si de esa conversación surge la necesidad de hacer un diagnóstico o decidir un tratamiento, el siguiente paso es una valoración clínica.

¿Cuándo pueden expedirle una fórmula en una consulta virtual?

La resolución permite prescribir medicamentos en teleconsulta, telexperticia y teleconcepto. La fórmula debe expedirla un profesional autorizado y quedar respaldada en la historia clínica. Puede llevar una firma electrónica, digital o digitalizada, siempre que cumpla los requisitos legales.

Antes de la atención, el paciente debe recibir información sobre cómo funciona el servicio, cómo se protegen sus datos y qué procedimiento se seguirá si falla la conexión. El profesional también debe obtener el consentimiento informado cuando corresponda.

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La resolución, expedida el 31 de julio de 2026, da 12 meses de adaptación a los prestadores que ya tenían servicios de telemedicina habilitados. Durante ese periodo, sus habilitaciones conservan la validez y pueden seguir ofreciendo atención virtual.