Un insólito momento se vivió durante el partido que FC Porto y SC Paredes disputaron en el estadio do Dragão de Porto; por la cuarta ronda de la Copa de Portugal, uno de los equipos más grandes de Portugal y con mucha importancia en Europa, recibió a un club de la tercera división del fútbol de Portugal.

A los 41 minutos del primer tiempo, el jugador Seko Fofana convirtió el 1-0 a favor del equipo local y, debido a la jerarquía de su plantel, se esperaba que rápidamente llegaran más goles para conseguir la clasificación sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, a los 57 minutos del segundo tiempo, se presentó una insólita jugada que ya le está dando la vuelta al mundo y que tiene como protagonista a Francisco Moura, defensor de Porto.

Insólito autogol en fútbol de Portugal

Tras un remate del delantero rival, el arquero de Porto dio el rebote para que el defensa Moura despeje el balón para alejar el peligro, pero inexplicablemente, golpeó el balón enviándolo al arco y decretando el autogol; debido al gesto técnico que hace el jugador, se creía que intentó enviar el balón al tiro de esquina o devolver el pase a su arquero, pero la increíble acción significó el empate del equipo visitante.

Inmediatamente ocurrió la acción, Francisco Moura miró hacia el banco de suplentes y, visiblemente afectado, le pidió al entrenador ser sustituido debido al grave error que acaba de cometer. Sus propios compañeros se acercaron rápidamente para intentar subirle el ánimo e incluso algunos jugadores rivales también se acercaron para decirle que no pidiera el cambio y que levantara la cabeza.

En las tribunas, más allá de la incredulidad por el gol recibido, se dieron cuenta del estado de ánimo del jugador y empezaron a ponerse de pie para aplaudirlo e intentar subir el ánimo del jugador; su entrenador también empezó a aplaudirlo antes de recriminarle por la infortunada acción.

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Francisco Moura fue sustituido al minuto 70

Casi 10 minutos después del grave error, el defensor Francisco Moura fue sustituido y en redes sociales los hinchas manifestaron su inconformidad pidiendo que el jugador no volviera a hacer parte de la nómina del Porto e incluso afirmaron que necesitaba de ayuda psicológica.