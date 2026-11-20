Durante las últimas horas del viernes 20 de noviembre y a raíz de los recientes fallos de Microsoft y la paralización de vuelos en Estados Unidos por fallas en los sistemas, ha empezado a circular un video que se le atribuye al colectivo de activistas cibernéticos 'Anonymous', en donde advierten sobre un posible apagón global.

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El video inició un debate en las redes sociales acerca de la veracidad del mismo y, de igual forma, generó preocupación debido a las advertencias que se mencionan; sin embargo, debido a la falta de un respaldo oficial, algunos expertos en ciberseguridad recomiendan no caer en especulaciones.

Alerta por supuesto apagón global

Colapso masivo en las comunicaciones y los bancos y fallos en el suministro eléctrico a nivel mundial son algunos de los temas que se mencionan en la grabación que utiliza la misma imagen y sonido que son característicos del grupo cibernético; de igual forma, en el video se menciona la relación entre las recientes interrupciones de servicios informáticos con un supuesto ataque que afectaría a millones de usuarios en el mundo.

Tras la viralización del clip, internautas y expertos en seguridad informática advierten que, debido a las características de los videos originales de Anonymous, cualquier persona podría copiar dicho formato y utilizar la misma imagen y voz con el fin de emitir información falsa.

Recomiendan evitar la difusión de videos falsos para no generar pánico

A pesar de la idéntica similitud que el video tiene con otras grabaciones, expertos en verificación de datos recomiendan a los usuarios evitar la difusión de dichas imágenes para no generar pánico en las personas e invitan a consultar únicamente las fuentes oficiales para conocer información sobre posibles fallas tecnológicas.

Además, ninguna entidad gubernamental se ha manifestado al respecto para emitir alertas por posibles fallas cibernéticas y recuerdan que no hay ninguna evidencia técnica que ofrezca veracidad acerca de la información difundida.