El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció una importante noticia para los estudiantes que se vieron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y que deseen continuar con el apoyo económico de la entidad para el primer semestre del 2027.

Según informaron en la página web oficial, el apoyo estará dirigido a los estudiantes residentes en los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca o a aquellos que se encuentren identificados en el censo oficial de personas damnificadas.

ICETEX amplía la fecha para estudiantes damnificados por el terremoto

La entidad confirmó que la fase de solicitud de financiación que hace parte de la línea de crédito 'Gente Milagro' se extenderá hasta el próximo 19 de febrero de 2027 y busca que más estudiantes accedan o permanezcan en la educación superior en el primer semestre del 2027; la línea de crédito beneficia a los estudiantes con una tasa de interés preferencial.

La convocatoria para la solicitud de nuevos créditos para el primer semestre del 2027 y que se enmarca en la iniciativa 'Gente Milagro' cuenta con los siguientes requisitos para poder acceder al beneficio:

Estar registrado en el censo oficial de personas damnificadas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Haber sido admitidos en una institución de educación superior ubicada en alguna de las zonas afectadas dentro de los 5 departamentos mencionados.

Los interesados deberán cumplir con al menos una de las anteriores condiciones. Además, la convocatoria también le concede a los estudiantes un esquema de reembolso del 30% durante la época de estudios y el 70% restante después de la graduación.

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ICETEX reafirma el apoyo a los estudiantes para estudios en Colombia y en el exterior

La entidad informó que los créditos educativos que se otorgarán para el primer semestre del 2027 se encuentran disponibles en varias áreas de educación:

Formación del talento humano para la productividad

Ciencias naturales, ingeniería, arquitectura y matemáticas

Ciencias de la Salud

Impulso al desarrollo social y sostenible

Ciencias Sociales y Educación

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Diplomados, certificados y bilingüismo

Para los estudios en el exterior, la entidad ofrece un apoyo de 25 mil dólares para créditos educativos y 12.500 dólares para sostenimiento, donde los estudiantes pagan el total de la financiación después de culminar los estudios.