El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 sigue sumando equipos internacionales. La más reciente confirmación es la del NSN Cycling Team, escuadra suiza que llegará al país con el colombiano Santiago Buitrago como una de sus principales cartas. La noticia refuerza el panorama de una carrera que vuelve al calendario internacional y que se disputará del 26 al 31 de enero de 2027.

Buitrago, el gran referente colombiano

Buitrago es una de las incorporaciones más recientes del conjunto suizo. Llega procedente del Bahrain Victorious, equipo en el que estuvo siete temporadas y donde se consolidó como uno de los escaladores más destacados del pelotón internacional.

El ciclista bogotano afronta una nueva etapa con un equipo que ha apostado por reforzarse de manera significativa para 2027. Lo hace tras una temporada sobresaliente en la que ganó la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, un logro que lo ubica entre los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las carreteras europeas.

Para los aficionados nacionales, su presencia será uno de los principales atractivos del Tour Colombia. Podrán ver de cerca a uno de sus referentes en una competencia que volverá a reunir a importantes figuras del ciclismo mundial.

Una plantilla de estrellas y una nómina por definir

La confirmación del NSN Cycling Team despierta además mucha curiosidad por la conformación de su plantilla 2027. Entre sus corredores figura el eritreo Biniam Girmay, uno de los velocistas más destacados del pelotón mundial.

También aparecen dos recientes incorporaciones de enorme palmarés. El esloveno Primož Roglič ha ganado la Vuelta a España en cuatro ocasiones (2019, 2020, 2021 y 2024) y el Giro de Italia 2023. El ecuatoriano Richard Carapaz, por su parte, es campeón del Giro de Italia 2019.

Con todo, la organización aclaró que todavía no se conoce la nómina definitiva que la escuadra suiza presentará en territorio colombiano. Por ahora, la presencia de estos nombres en la plantilla alimenta la expectativa sobre qué figuras podrían llegar a las carreteras del país, pero no confirma su participación.

Lo que sí está claro es que la cuenta regresiva ya comenzó. El Tour Colombia regresa con la organización conjunta de la Federación Colombiana de Ciclismo y RCN, y cada nuevo equipo confirmado eleva el interés por uno de los acontecimientos más importantes del ciclismo nacional en 2027.